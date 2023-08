Dólar: Banco Central fija el tipo de cambio oficial a $350 hasta las elecciones de octubre

La medida fue anunciada en la previa de l a apertura de los mercados, donde se anticipaba una fuerte suba del dólar blue. Por el momento, no se conocen otras medidas. La actualización del tipo de cambio era una de las exigencias del FMI para aprobar el desembolso de u$s7.500 millones.

dolar-inversiones-finanzas.jpg freepik.es

La lectura del mercado tras la devaluación del Banco Central

"Se empieza a materializar la debilidad del gobierno. Indefectiblemente este gobierno arrancó con el ajuste que monetario que Argentina debía enfrentar. Mi visión es que no se va a mantener a octubre 23 el dólar oficial a $350 ya que no es precio de equilibrio aún. Faltara mayor ajuste. Ahora es fundamental ver como va a ser el vinculo del Fondo con la Argentina. Recordemos que post paso 2019 con la licuación de poder de Macri, el Fondo decidió corréese y esperar a dialogar con el nuevo equipo económico. Difícil saber en el corto plazo va a haber mucha volatilidad. Ahí se pueden producir los overshooting. Que desde nuestra consultora no lo descartamos", expresa Alfredo Romano, Director de la consultora Romano Group.