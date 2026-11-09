Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 9 de noviembre

El paralelo terminó en $1.565 y amplió la distancia frente al mayorista.

El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 9 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 9 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.653,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 9 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.583,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 9 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 9 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.658,67. Valor de Bitcoin hoy, lunes 9 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.657, según Binance.