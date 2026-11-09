León XIV en Don Orione, en una escala con potencia simbólica junto a discapacitados: pidió a la Argentina "grandes gestos de caridad"

En su primer encuentro con fieles en la Argentina, el Papa visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, que desde hace 91 años acompaña a personas con discapacidad. Ante residentes y autoridades, cuestionó los criterios de progreso de una sociedad que no garantiza su inclusión.

En su primera actividad con fieles en la Argentina, el papa León XIV eligió el Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, para visibilizar el trabajo de una institución que desde hace 91 años alberga y acompaña a personas con discapacidad. En un encuentro íntimo y emotivo, el sumo pontífice dejó un mensaje dirigido al Gobierno por sus políticas de asistencia a estos sectores y convocó al país a realizar “grandes gestos de caridad”.

Visiblemente conmovido después de escuchar el testimonio de Marta Griselda Torres , León XIV destacó el valor de la integración y la solidaridad. “Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia, la integración en una comunidad y la amistad fraterna” , expresó al comparar el Pequeño Cottolengo con las ciudades de Belén, Nazaret y Betania.

La cita comenzó con la puntualidad que caracteriza a la delegación vaticana. Después de una hora de viaje por tierra, la comitiva recorrió las principales arterias del sur del conurbano bonaerense: pasó por Puente La Noria, Camino Negro y Camino de Cintura hasta llegar al barrio Don Orione. Antes de ingresar al predio, el Papa recorrió los últimos 700 metros a bordo de uno de los papamóviles que utilizará durante su visita al país.

El vehículo avanzó entre una multitud que , según las estimaciones, reunió a unas 300.000 personas detrás de las vallas, con banderas argentinas y de la Santa Sede. “Qué rápido, parece que pasó un rayo”, comentó una jubilada que había llegado a las tres de la mañana con una silla para esperar el paso de León XIV. Después de una madrugada fría, el sol de la mañana acompañó la espera de los fieles.

El papa León XIV, notablemente emocionado, instó a la Argentina a realizar “grandes gestos de caridad” hacia las personas con discapacidad y necesidades especiales. “Hay lugares, como este hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira” , afirmó.

Durante su discurso, el Pontífice también cuestionó los parámetros con los que suelen medirse el desarrollo y el progreso de una sociedad. “Los valores de la dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir de nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto a la apariencia física”, sostuvo.

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, agregó: “Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida”.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades”, concluyó, en palabras que se interpretaron como un cuestionamiento a la política del gobierno de Javier Milei en materia de asistencia a las personas con discapacidad.

La elección del Cottolengo Don Orione también fue leída como un homenaje a su antecesor, el papa Francisco. Durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio enviaba a los sacerdotes que estaban por ordenarse a realizar una misión de seis meses en la institución.

Diego Gonzalez

León XIV fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, integrantes de su gabinete y autoridades judiciales y municipales. Además, dedicó un reconocimiento a San Luis Orione, al recordar que en la capilla del Cottolengo se conserva la reliquia de su corazón, testimonio del vínculo que unió al sacerdote con la Argentina. “Su corazón incorrupto continúa recordándonos que la caridad salvará al mundo”, expresó.

Antes de las palabras del Papa, Abel Pintos interpretó “La llave”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio, acompañado por el coro integrado por residentes de la institución.

Vigilia, música y mates en Claypole

Desde la madrugada, cientos de fieles se congregaron sobre la avenida Lacaze, donde se dispuso un vallado de unos 700 metros a ambos lados de la calle. Muchos llegaron durante la noche para conseguir los mejores lugares y poder ver a León XIV a pocos metros de distancia.

En los alrededores se repitió el paisaje habitual de las grandes peregrinaciones: baños químicos, puestos de café para acompañar la espera, algo dulce y agua para el mate. Tres cuadras antes, en paralelo a la avenida, el municipio de Almirante Brown organizó un amplio operativo de seguridad junto con la Provincia. Desde temprano, el ministro de Seguridad bonaerense, Eduardo Alonso, recorrió a pie el dispositivo.

A pocos metros de las vallas se instaló una carpa para invitados especiales, donde se ofreció un desayuno. Entre los presentes estuvieron el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; autoridades judiciales de los departamentos de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Avellaneda; funcionarios municipales y representantes del ámbito académico, entre ellos el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni.

El grupo luego se traslado a un sector reservado cerca de la entrada del Cottolengo. La visita tuvo un carácter principalmente cerrado: los únicos dirigentes políticos que ingresaron al predio fueron el gobernador Kicillof, parte de su gabinete y el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani. Luego de los saludos protocolares, el encuentro se desarrolló entre la comunidad religiosa, los residentes, las organizaciones vinculadas con la discapacidad y los trabajadores de la institución.

Durante la noche, varios grupos musicales se presentaron en un escenario montado dentro del predio. Los fieles pudieron seguir las actuaciones y la visita papal a través de una pantalla instalada sobre un puente peatonal.

Una vez dentro del establecimiento, que ocupa cinco hectáreas, León XIV recorrió en privado la obra fundada por el sacerdote Luis Orione, que actualmente alberga a 415 residentes. Caminó por las distintas casas del centro de día y luego ingresó a la capilla donde se conserva el corazón de Don Orione, escenario de la ceremonia.

Un centro de integración enclavado en el Conurbano

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La institución, perteneciente a la Pequeña Obra de la Divina Providencia, sostiene un modelo de atención integral que busca superar el enfoque exclusivamente asistencial. Su propuesta está orientada a garantizar el bienestar, la dignidad y el desarrollo personal de cada residente, a través de un entorno organizado en hogares y unidades de convivencia.

En ese esquema, las personas viven en pequeños grupos, en espacios adaptados a sus necesidades de apoyo. La organización busca reproducir una dinámica familiar, con rutinas, espacios propios, momentos de descanso y actividades compartidas.

La propuesta también incluye actividades destinadas a estimular la autonomía, el aprendizaje y la expresión personal. A través del Centro de Día y de distintos espacios terapéuticos, los residentes participan en talleres de arte, música, expresión corporal y teatro.

La historia del Cottolengo de Claypole comenzó el 28 de abril de 1935, cuando San Luis Orione colocó su piedra fundamental. En aquel momento, el predio se encontraba en una zona rural alejada. El fundador proyectó entonces una institución destinada a recibir a quienes eran marginados u olvidados por la sociedad, con la expectativa de que aquel pequeño comienzo se transformara en una obra de mayor alcance.