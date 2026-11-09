El Cottolengo Don Orione: la historia del hogar para personas con discapacidad que visitará el papa León XIV en Claypole

Fundado en 1935 por San Luis Orione, el establecimiento de Claypole alberga a 415 personas con discapacidad en un predio de 50 hectáreas. Es uno de los centros más importantes de la obra religiosa en la Argentina y forma parte de una red que se extiende por Sudamérica.

El establecimiento fue fundado en 1935 por San Luis Orione y hoy funciona como una comunidad que brinda alojamiento, atención permanente y actividades de integración a personas con discapacidad.

El papa León XIV visita este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole , partido bonaerense de Almirante Brown, en una de las actividades con mayor contenido social de su recorrido por la Argentina. El establecimiento es un hogar para personas con discapacidad que funciona desde hace más de nueve décadas y que actualmente alberga a 415 residentes.

La institución forma parte de la obra de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por el sacerdote italiano San Luis Orione, y desarrolla un modelo de acompañamiento centrado en la vida comunitaria, la autonomía y el cuidado permanente.

La historia del establecimiento se remonta al 28 de abril de 1935, cuando San Luis Orione colocó la piedra fundamental para dar inicio a la construcción del hogar en Claypole . Por entonces, la localidad del partido de Almirante Brown era una zona rural, alejada de los principales centros urbanos. La inauguración oficial llegó el 21 de mayo de 1936, con seis pabellones y una iglesia que dieron origen a una obra destinada a recibir y acompañar a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa tomó como referencia la experiencia de San José Benito Cottolengo, un sacerdote italiano que en 1832 había creado en Turín una casa para asistir a personas pobres, enfermas y con discapacidad que no encontraban lugar en los hospitales. De allí surgió el nombre que posteriormente se extendió a distintas instituciones de características similares. San Luis Orione adoptó ese modelo y lo incorporó a su propia obra religiosa, que luego se expandió por distintos países.

Con el paso de las décadas, el Cottolengo se transformó en una verdadera comunidad. El predio tiene unas 50 hectáreas, con calles internas, una plaza central, una iglesia, hogares, consultorios, aulas y espacios destinados a la rehabilitación. Allí viven 415 personas con distintos tipos de discapacidad, en su mayoría intelectual, distribuidas en pequeños hogares organizados de acuerdo con sus necesidades de apoyo.

Ubicado en Almirante Brown, el predio cuenta con hogares, talleres, espacios de rehabilitación y un santuario que conserva el corazón de San Luis Orione.

Uno de los aspectos centrales del funcionamiento es que los residentes cuentan con acompañamiento permanente de profesionales de la salud y asistentes, durante las 24 horas. La propuesta busca que cada persona tenga su propia casa, rutinas, espacios de descanso y actividades compartidas, en lugar de reproducir el esquema de una institución de internación tradicional. El lema que identifica la obra resume ese espíritu: "En la puerta del Pequeño Cottolengo no se le preguntará a quien entre si tiene un nombre, sino tan solo si tiene un dolor".

| Así aguardaban los fieles la llegada del papa León XIV durante la madrugada en el Cotolengo Don Orione, en Claypole.



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Talleres, rehabilitación y formación: las actividades que realizan

La vida cotidiana incluye talleres de arte, pintura, cerámica, música, teatro, expresión corporal, huerta, cocina y manualidades. También se desarrollan actividades de alfabetización para adultos, educación física, fonoaudiología, rehabilitación y formación laboral. Cada propuesta se adapta a las posibilidades y necesidades de los residentes, con el objetivo de estimular su participación, desarrollo y autonomía.

El Cottolengo de Claypole es el centro residencial más grande de la obra de Don Orione en el país. Además, integra una red de 14 Pequeños Cottolengos distribuidos entre la Argentina, Uruguay y Paraguay, que en conjunto brindan alojamiento y asistencia a unas 1.300 personas. Su funcionamiento requiere una estructura de atención, mantenimiento y acompañamiento que sostiene las actividades durante todo el año.

El corazón de San Luis Orione: el santuario que visitará León XIV

El predio también tiene un significado religioso especial. En 1937, San Luis Orione manifestó su deseo de que sus cenizas descansaran en Claypole, lugar al que consideraba su segunda patria. Ese vínculo histórico se mantiene en el santuario ubicado dentro del establecimiento, donde desde el 29 de agosto de 2000 se conserva su corazón incorrupto, que recibe durante el año a miles de fieles.

La visita de León XIV tendrá una duración aproximada de 45 minutos. El Pontífice será recibido por dos residentes que le contarán sus historias y lo acompañarán durante parte de la recorrida. Entre los espacios previstos se encuentra el hogar Fernando Mixto, donde viven 45 personas con altos requerimientos de asistencia, y el santuario que conserva el corazón de San Luis Orione. La actividad representa uno de los momentos pastorales centrales de la segunda jornada del Papa en el país.