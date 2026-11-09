Los ADRs rebotan en Wall Street mientras no hay operatoria local por el feriado + Agregar ámbito en









En sintonía con los mercados globales que avanzan este lunes antes buenas noticias de Medio Oriente, las acciones argentinas suben en la plaza extranjera.

Suben los ADRs en Wall Street. Vecteezy

Los ADRs cotizan mixtos en Wall Street mientras que los principales índices de esa plaza registraban un rebote. Cabe resaltar que, en esta jornada, no hay bancos ni actividad bursátil en Argentina.

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Entre los ADRs que más suben se encuentran BBVA con el 1,4%, Telecom con el 1,2% y Cresud con el 0,7%.

Este lunes la bolsa de valores en Argentina (BYMA) permanece cerrado. El mercado se encuentra sin actividad por ser un día inhábil debido a la visita del papa León XIV, una medida que también abarca el martes 10 de noviembre.

El viernes, El MSCI Merval retrocedió 0,6% y completó una semana muy negativa, con una caída acumulada del 8,7% (-9,4% en dólares). Fue la novena rueda negativa de las últimas diez.

Además, los bonos soberanos volvieron a caer y el riesgo país escaló hasta los 940 puntos básicos. En el plano económico, la industria creció 0,7% mensual en septiembre, pero acumuló una contracción trimestral del 3,2%. La construcción rebotó 7,8% mensual, aunque también cerró el trimestre en baja (-2%).

Wall Street sube por las buenas noticias de Medio Oriente Los principales índices de Wall Street avanzan hasta 1,1% de la mano del Dow Jones, seguido por el S&P 500 con el 1,4% y el Nasdaq con el 1,3%. Cabe resaltar que la dinámica de Wall Street está marcada por la reorganización política tras las elecciones de medio término en Estados Unidos, la alta volatilidad en el sector tecnológico y la lectura que hace el mercado sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).