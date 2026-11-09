Bonos en dólares: por qué el mercado exige una tasa 4 veces mayor por títulos que vencen tras las elecciones de 2027

La diferencia entre los rendimientos de los bonos AO27 y AO28 supera los 1.200 puntos básicos y refleja la incertidumbre de los inversores frente al escenario electoral. En paralelo, el Gobierno y el BCRA deberán enfrentar vencimientos de deuda por casi u$s22.000 millones durante 2027.

El mercado de deuda muestra una marcada diferencia en los rendimientos de dos bonos soberanos en dólares que comparten características muy similares, pero tienen una diferencia clave: uno vence antes de las elecciones de 2027 y otro, en 2028. Esta brecha refleja la prima de riesgo que existe entre ambos títulos: el AO28 ofrece una tasa de retorno más de cuatro veces superior a la del AO27 , lo que expone la incertidumbre de los inversores ante un escenario electoral que parece haberse anticipado un año.

Para ponerlo en perspectiva: el AO27 cerró la semana anterior con una TIR del 3,7% anual en dólares, mientras que el AO28 registró una TIR superior al 16% y el AO29, del 17% . Una aclaración para los no expertos: la TIR es la Tasa Interna de Retorno, que mide la rentabilidad anualizada que se espera obtener de un bono si se mantiene hasta su vencimiento y se cumplen los pagos previstos.

El spread entre el AO27 y el AO28 supera los 1.200 puntos básicos. Esto significa, en palabras claras, que el mercado exige una rentabilidad considerablemente mayor para mantener el bono con vencimiento en 2028, en relación con el de 2027, para asumir un riesgo mayor: el período posterior a las elecciones presidenciales .

El apoyo de Javier Milei a Flavio Bolsonaro, Benjamín Netanyahu y Donald Trump , quienes sufrieron derrotas electorales, generó una percepción negativa en el mercado que llegó a reflejarse en el fuerte salto del riesgo país durante esta semana, cuando superó los 900 puntos básicos y alcanzó máximos de más de un año .

Según afirmó un informe reciente de F2 Soluciones Financieras , este nivel de riesgo país aleja la posibilidad de "renovar vencimientos de deuda en mercados internacionales y lo que es peor, cierra virtualmente las puertas al mercado doméstico donde el gobierno espera hacerse de unos u$s5.000 millones para cerrar el programa financiero del año electoral".

La mirada del Gobierno coincide, en parte, con la del mercado. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que "el miedo es que no esté el presidente Milei". Pero, además, habría que sumarle el condimento vinculado a la renovación del apoyo de Donald Trump de cara a las elecciones del año que viene.

En ese sentido, el propio Peter Lamelas volvió a aclarar que el compromiso con Argentina "es firme, estratégico y de largo plazo". Lo mismo ratificó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Desde LCG advirtieron que la incertidumbre comenzó a trasladarse incluso a los bonos con vencimiento anterior a las elecciones, que hasta ahora habían mostrado rendimientos más bajos.

"El riesgo país trepa a casi 930 puntos (nivel que no se veía desde los momentos previos de las elecciones de octubre de 2025 y del rescate de Bessent de septiembre de ese año), el Merval cae casi 5% y la tasa forward AO27/AO28 escala a 30% anual. Con un pequeño agregado: ahora el rendimiento del AO27 también sube, interrumpiendo una baja que fuimos viendo desde abril. No mucho (pasó de 2,6% a 4,0% en estos días) pero indica que aparecen algunas dudas para el año que viene, antes del cambio de gobierno. Las tasas de cauciones subieron hasta más de 30% al final de día de hoy (algunas marcaron arriba de 100%)", señaló en su informe semanal LCG.

La consultora también vinculó el comportamiento de los bonos argentinos con el resultado electoral en Estados Unidos y las expectativas sobre el respaldo financiero de Washington ante un eventual escenario de tensión cambiaria.

"Volviendo al resultado electoral en EEUU, la suba del rendimiento de los bonos sin dudas está reflejando tanto la menor probabilidad de un prestamista de última instancia (como lo fue EEUU en sept-25) en caso de necesidad frente a una corrida cambiaria, como el aumento subjetivo de la probabilidad de victoria del peronismo (la tasa forward del último tramo del AO28 en 30% frente al 4% del AO27, demuestran efectivamente temor a un cambio de gobierno). Es posible que, cuando la espuma baje, la percepción financiera se encauce a niveles no tan de pánico", señaló LCG.

La deuda de 2027: el Gobierno deberá conseguir casi u$s25.000 millones

Lo cierto es que el panorama financiero hacia 2027 está en duda. Según estimaciones del mercado, los vencimientos de deuda en moneda dura escalan a aproximadamente u$s22.000 millones, contemplando bonos soberanos, compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales.

Si bien el Gobierno podría cerrar 2026 con compras de divisas por unos u$s20.000 millones durante el año, como estimó recientemente Caputo, deberá acelerar el ritmo de acumulación de dólares en los primeros meses de 2027 para reforzar su poder de fuego y afrontar los compromisos previstos.

Según la consultora EconSur, "Durante 2027, el Tesoro deberá afrontar pagos por u$s9.800 millones a los tenedores de los bonos reestructurados en 2020. A ese compromiso se suman aproximadamente u$s7.400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Según la proyección del programa financiero del Ministerio de Economía, las necesidades totales de dólares para 2027 ascienden a u$s24.900 millones", en línea con LCG.

En paralelo, el proyecto de presupuesto prevé financiamiento por aproximadamente u$s13.400 millones mediante colocaciones de deuda y préstamos multilaterales.

De esta manera, el desafío del equipo económico no será únicamente conseguir los dólares necesarios para atender los vencimientos, sino también garantizar las condiciones de financiamiento para renovar parte de esas obligaciones. En un escenario de riesgo país elevado, la posibilidad de volver a colocar deuda en los mercados internacionales se vuelve más compleja, mientras que el acceso al financiamiento local también presenta limitaciones.

Además, las emisiones de bonos corporativos también podrían mermar el año que viene, debido a las propias tensiones del mercado local en un año electoral. A esto se suma la incertidumbre sobre lo que sucederá en un año que se presenta difícil para Trump en el plano político.

El primer desafío será enero: vencen u$s4.400 millones

Otro de los factores que condicionan el escenario es un clima global que no favorece a los activos de riesgo, como los bonos argentinos. Fortress Capital señaló en un informe reciente que "se achicó la disposición a comprar activos riesgosos", una tendencia que se profundizó tras la derrota electoral de Trump. Pero, además, la firma advirtió que el Gobierno deberá enfrentar un importante vencimiento de corto plazo, sobre el cual todavía persisten algunas dudas.

"El 9 de enero vencen unos u$s4.400 millones de Bonares y Globales, según el perfil de deuda de la Secretaría de Finanzas. Los dólares del superávit comercial quedan en manos de los exportadores y del BCRA. Para pagarles a los bonistas, el Tesoro tiene que comprárselos al BCRA con su superávit en pesos o conseguirlos prestados. El Presupuesto 2027 lo autoriza a endeudarse en moneda extranjera, pero todavía no detalló cuál de los dos caminos va a usar para enero. Mientras no haya un anuncio, la duda se cobra en el precio de los bonos", señaló José Guardia, en el informe semanal de Fortress Capital.

En síntesis, generar dólares no es lo mismo que tener los dólares disponibles para atender los vencimientos de deuda. ¿Por qué? Porque la cuenta financiera todavía registra un déficit de entre u$s1.000 millones y u$s3.000 millones, según la estacionalidad, lo que continúa ejerciendo presión sobre la disponibilidad de divisas.

En ese contexto, la diferencia entre los rendimientos del AO27 y el AO28 parece anticipar que el mercado comenzó a incorporar el riesgo electoral mucho antes de 2027. Y, aunque todavía falta un año para las elecciones presidenciales, los precios de los bonos ya reflejan una mayor exigencia para financiar al Tesoro más allá de ese horizonte.

Esto también tiene un impacto en las licitaciones de deuda: posiblemente, la Secretaría de Finanzas opte por no ofrecer títulos en dólares con vencimiento posterior al actual mandato de Milei, para poder hacerse de los dólares que necesita.

El desafío para el Gobierno será doble: conseguir los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda y reducir la incertidumbre que lleva a los inversores a exigir mayores rendimientos para mantener títulos argentinos después de las elecciones de 2027.