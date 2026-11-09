El dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.571,84 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 9 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar cortó la racha alcista, aunque consolidó 97 jornadas consecutivas por encima de los $ 40
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 9 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 9 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.653,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.583,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 9 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.658,67.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 9 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.657, según Binance.
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