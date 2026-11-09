Aseguran que el cuadro de demencia de Bruce Willis habría empeorado significativamente

La información trascendió a través de una fuente citada por el diario británico Daily Mail Sunday, que describió cambios significativos en el comportamiento del protagonista de Duro de matar.

Hay preocupación en el entorno del actor por el deterioro de su salud mental.

Bruce Willis habría tenido un nuevo deterioro en su cuadro de demencia , el cual fue diagnosticado por primera vez en 2023. Desde entonces, se ha mantenido el hermetismo sobre la salud del actor, más allá de algunas declaraciones de sus familiares e incluso su ex pareja, Demi Moore.

Mientras tanto, su esposa, Emma Heming, y sus cinco hijas continúan acompañándolo durante el avance de la enfermedad. La familia mantiene un perfil cuidadoso al hablar de su intimidad, aunque en distintas oportunidades compartió reflexiones sobre el impacto emocional que implica convivir con una afección neurodegenerativa.

De acuerdo con el testimonio publicado por Daily Mail Sunday, una persona cercana al entorno del actor sostuvo que su estado cognitivo habría sufrido un retroceso considerable durante los últimos meses.

La fuente describió que Willis puede quedarse observando determinados objetos con curiosidad, con una actitud que comparó con la de un bebé que descubre algo por primera vez. También aseguró que, a simple vista, su aspecto físico no necesariamente refleja las dificultades que atraviesa.

Otro aspecto que llamó la atención del informante es la percepción que tendría el propio artista sobre su condición. Según explicó, Bruce comprende que su vida cambió, aunque no alcanzaría a dimensionar completamente el alcance de su deterioro.

"Algo no está bien, pero no lo tiene del todo claro", fue una de las ideas que transmitió la fuente al medio británico. También señaló que el actor ya no tendría la energía ni la facilidad para conversar que lo caracterizaban años atrás.

Hasta el momento, estas versiones corresponden a testimonios de allegados y no a un parte médico oficial. El representante de Willis tampoco había respondido a las consultas periodísticas mencionadas en la publicación.

Qué es la demencia frontotemporal que tiene Bruce Willis

Bruce Willis recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) en febrero de 2023, casi un año después de que su familia comunicara que se retiraba de la actuación por problemas de salud vinculados con la afasia.

Esta enfermedad neurodegenerativa afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, regiones relacionadas con la personalidad, la conducta, el lenguaje y determinadas funciones cognitivas.

A diferencia de otras formas de demencia, la DFT puede provocar cambios importantes en la personalidad y las relaciones sociales, además de dificultades para comunicarse. Sus manifestaciones varían según las regiones cerebrales afectadas y la evolución de cada paciente.

En el caso del protagonista de Sexto sentido, su esposa explicó en distintas entrevistas que muchas personas suelen preguntarle si todavía la reconoce. Heming aclaró que la enfermedad de su marido no es Alzheimer y que sus efectos son diferentes.

También describió la DFT como una afección devastadora, que puede quitar capacidades de manera progresiva y representa un desafío enorme tanto para quien la padece como para sus seres queridos.