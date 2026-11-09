Punta del Este desafía a El Niño y los argentinos impulsan las reservas para el verano 2027

El 80% de las propiedades frente al mar ya están reservadas para enero. Los precios llegan a u$s30.000 por quincena, mientras febrero ofrece descuentos de hasta el 65%.

Alta ocupación de alquileres para el verano en Punta del Este. Se espera mayor dinamismo para este destino de país uruguayo

El efecto Niño no logró frenar la demanda de alquileres para el verano 2026-2027 en Punta del Este. A menos de 45 días del inicio de la temporada, el mercado inmobiliario de esta ciudad de Uruguay muestra un fuerte movimiento, con los turistas argentinos otra vez como protagonistas y una parte importante de la oferta de primera línea de playa comprometida para enero.

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Según Javier Sena , vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado, ya se alquiló el 80% de las propiedades ubicadas frente al mar en La Mansa, La Brava y José Ignacio . El dato confirma el interés por uno de los destinos más elegidos por los argentinos durante las vacaciones, pese a las advertencias sobre el fenómeno climático.

"El 60% de los contratos corresponde a turistas argentinos, mientras que los uruguayos representan alrededor del 30%. Después aparecen brasileños, paraguayos y chilenos", explicó Sena. El dirigente sostuvo que existe una gran ocupación para las Fiestas de Fin de Año y enero, aunque febrero todavía presenta un panorama menos definido.

El comportamiento de los precios depende de la ubicación, la categoría de la propiedad y los servicios. En términos generales, los operadores buscaron mantener los valores del verano anterior para sostener la demanda. Sin embargo, en el segmento de alta gama hay diferencias importantes entre las torres con servicios hoteleros, las casas frente al mar y las propiedades más alejadas de la costa.

En el segmento de lujo, las torres con infraestructura hotelera aparecen entre las opciones más buscadas. Ofrecen servicios de mucama, restaurante, playa, actividades recreativas y amenities como piscinas climatizadas y al aire libre, gimnasios, salas de juegos, espacios de yoga, saunas y conserjería.

Alejandra Covello, directora de Covello International, destacó que Punta del Este atraviesa una etapa de expansión, con nuevas inversiones inmobiliarias, propuestas educativas, actividades deportivas y una agenda social y cultural que amplía el atractivo del destino. Describió: "Las propiedades más demandadas son las torres con infraestructura hotelera, que ofrecen servicio de mucama, restaurante, servicio de playa y actividades recreativas. También cuentan con piscinas climatizadas y al aire libre, gimnasios, salas de juegos para chicos, adolescentes y adultos, espacios de yoga y masajes, saunas, business center, conserjería y hasta lavado de autos o pequeños mercados".

El balcón de un departamento del complejo Veramansa, ofrece vistas abiertas hacia el mar. El emprendimiento se desarrolla en un predio de 15 hectáreas, con acceso directo a la playa Mansa

Entre las opciones de La Mansa mencionó Fendi Château, Aquarela, Veramansa, Ballena Mansa y Venetian. En La Brava destacó Trump Tower, Le Parc, Look Brava y Surfside. También señaló que Trump Tower suma esta temporada una cancha de tenis profesional cubierta, además de su cancha de pádel.

Los valores de esos edificios reflejan el perfil de alta gama. Un departamento de dos dormitorios y dependencia de servicio puede costar alrededor de u$s15.000 por la primera quincena de enero, desde el 26 de diciembre, y u$s10.000 por la segunda. Para unidades de tres o cuatro dormitorios, los precios llegan a u$s30.000 la primera quincena y u$s18.000 la segunda. El mes completo puede ubicarse en torno a u$s35.000.

"El precio depende del nivel de lujo, el equipamiento y los servicios que ofrece cada propiedad. También existen buenas alternativas en casas y departamentos de segunda línea o más alejados del mar, con valores que pueden resultar hasta un 50% inferiores", detalló.

Punta del Este atraviesa una etapa de expansión que excede al mercado inmobiliario. Según Covello, el crecimiento se refleja en nuevas inversiones, mejoras en la circulación y la infraestructura urbana, la apertura de tres colegios privados y una mayor oferta educativa. También destacó "la agenda de actividades deportivas, culturales y sociales, con eventos como la regata Rolex, los campeonatos internacionales de polo y golf, la Maratón de San Fernando, las propuestas gastronómicas y las fiestas con DJ internacionales".

Cuánto cuesta alquilar por noche en Punta del Este y otros balnearios

Los datos de InfoCasas permiten comparar los valores publicados en distintos puntos de la costa uruguaya. Mariana Flores, coordinadora de la plataforma Casas en el Este, explicó que la cercanía al mar tiene un impacto directo en los precios. Señaló: "Una propiedad frente al mar puede costar entre un 50% y un 100% más que otra ubicada a unos 300 metros de la playa. También influyen la categoría del inmueble, los servicios y la ubicación".

Parte de la demanda que veranea en el Este prioriza edificios con amenities premium Covello International

Según el relevamiento de InfoCasas, estos son los precios promedio por noche para departamentos de uno y dos dormitorios durante enero:

Primera quincena de enero

• Punta Ballena: u$s290 por noche para un dormitorio y u$s560 para dos dormitorios.

• Punta del Este: u$s250 para un dormitorio y u$s520 para dos dormitorios.

• Piriápolis: u$s185 para un dormitorio y u$s190 para dos dormitorios.

• Punta del Diablo: u$s180 para un dormitorio y u$s185 para dos dormitorios.

• La Paloma: u$s170 para un dormitorio y u$s170 para dos dormitorios.

• Atlántida: u$s150 para un dormitorio y u$s160 para dos dormitorios.

Segunda quincena de enero

• Punta Ballena: u$s250 por noche para un dormitorio y u$s400 para dos dormitorios.

• Punta del Este: u$s220 para un dormitorio y u$s380 para dos dormitorios.

• Piriápolis: u$s150 para un dormitorio y u$s160 para dos dormitorios.

• Punta del Diablo: u$s145 para un dormitorio y u$s160 para dos dormitorios.

• La Paloma: u$s140 para un dormitorio y u$s140 para dos dormitorios.

• Atlántida: u$s120 para un dormitorio y u$s140 para dos dormitorios.

Flores agregó que "La Mansa mantiene un perfil más familiar y concentra edificios, mientras que La Brava reúne torres de lujo frente al mar, con precios más elevados. José Ignacio, en cambio, se caracteriza por el mercado de casas, con tickets más altos y una oferta limitada".

En Manantiales, por ejemplo, un departamento de dos dormitorios puede costar entre u$s10.000 y u$s16.000 por temporada, según la ubicación y las características de la propiedad.

Las zonas que ganan consultas y las reservas para las Fiestas

La demanda también muestra movimientos fuera de los sectores tradicionales. Según InfoCasas, las búsquedas crecieron un 12% en la Península, un 7% en La Barra y un 6% en La Paloma. Entre los argentinos también ganan interés Piriápolis y Punta del Diablo como alternativas para las vacaciones.

San Rafael y Manantiales, en particular el tramo entre Bikini y Montoya, aparecen entre las zonas elegidas por familias con hijos adolescentes. La variedad de propuestas y la cercanía a playas y servicios explican parte de ese interés.

Terraza de un departamento con vista a Rambla de los Ingleses al 100, en Piriápolis, departamento de Maldonado, zona muy elegida también para vacacionar en Uruguay

Para las Fiestas, la disponibilidad comienza a reducirse, sobre todo en las propiedades de mayor tamaño y las unidades premium frente al mar. "Las casas grandes con piscina cerca de la playa y los departamentos de primera línea son los que primero se agotan. Todavía queda oferta de unidades más chicas y propiedades que no están en las ubicaciones más buscadas", indicó Flores.

La demanda de fin de año también presiona sobre los precios. De acuerdo con la coordinadora de InfoCasas, los alquileres para esas fechas pueden costar hasta un 30% más que durante el resto de la temporada.

Sena coincidió en que las Fiestas y enero concentran buena parte de las operaciones. El directivo sostuvo que el sector pidió a las inmobiliarias y a los propietarios mantener los valores del verano 2026 para evitar aumentos que afecten la competitividad del destino.

Covello, por su parte, señaló que los precios registraron subas de hasta un 25%, con un promedio cercano al 12%. La diferencia responde a las características de cada propiedad y a la categoría del alquiler, con valores más firmes en los edificios y las casas de mayor nivel.

Febrero ofrece rebajas de hasta 65%

El segundo mes del año aparece como una alternativa para quienes tienen flexibilidad en las fechas. Los precios publicados para la segunda quincena de enero ya muestran bajas de entre el 25% y el 45%, según la zona y el tipo de propiedad. En febrero, los descuentos pueden ser todavía mayores.

Una casa en José Ignacio, un tipo de vivienda que la demanda elige para vacacionar en una zona tranquila y próxima a Punta del Este

De acuerdo con el relevamiento de InfoCasas, las diferencias entre la primera quincena de enero y la segunda de febrero alcanzan:

• Departamento de un dormitorio en Punta del Este: 30% menos.

• Departamento de dos dormitorios en Punta del Este: 45% menos.

• Casa de tres dormitorios en Punta del Este: 45% menos.

• Casa de tres dormitorios en José Ignacio: 60% menos.

• Casa de tres dormitorios en La Barra: 65% menos.

• Casa de tres dormitorios en Manantiales: 65% menos.

En las zonas más buscadas y durante la temporada alta, la posibilidad de negociar los valores es limitada. "En enero, el precio publicado suele ser el que se termina pagando. En febrero y marzo aparecen más posibilidades, sobre todo en el segmento medio y en las casas grandes", explicó Flores.

La expectativa para febrero todavía no está cerrada. Sena indicó que las consultas se mantienen, aunque las reservas suelen confirmarse más cerca de la fecha, hacia mediados de diciembre. Covello también destacó que los propietarios y las inmobiliarias muestran predisposición a negociar para cubrir las semanas de menor demanda.

El fenómeno de El Niño, por ahora, no modificó el interés por el destino. Para Sena, el atractivo de Punta del Este se mantiene más allá de las condiciones climáticas. "La gente elige el Este porque disfruta de este lugar, de sus playas, de la naturaleza y de las propuestas que ofrece. El Niño no hizo efecto en las reservas", concluyó el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este-Maldonado.