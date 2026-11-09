El papa León XIV hará una defensa de la familia ante una multitud en Palermo

El sumo Pontífice brindará su primera misa en el país luego del que fue un mensaje de fuerte contenido político el domingo.

El papa León XIV presidirá este lunes su primera misa en la Argentina, en lo que será una homilía centrada en la defensa de la familia como núcleo central de la sociedad.

En un altar emplazado en el Monumento de los Españoles, en el corazón de los bosques de Palermo, León XIV hablará ante cientos de miles de fieles que desde la tarde del domingo acampan en el lugar para escucharlo.

La santa misa estará destinada a la familia, entendiendo que "siempre será la primera escuela de humanidad; en ella se aprende la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer”.

La temática, intrínseca a la doctrina clásica de la Iglesia católica, permitirá, no obstante, a León XIV dar nuevamente un mensaje político acorde a la coyuntura actual de la Argentina.

El Papa abordará en su homilia "situaciones de especial fragilidad" como dificultades económicas, violencia intrafamiliar, soledad y desafíos para sostener y fortalecer los vínculos, adelantó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Como adelanto, la noche del domingo en el Palacio Libertad, afirmó que "el bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse también en las condiciones concretas de la vida cotidiana". "La familia, célula básica de la sociedad, ocupa aquí un lugar esencial. En ella, cada persona aprende a descubrir que su vida está unida a la de otros y que también es responsable de ellos. En el hogar se nos enseña a cuidar al débil, a perdonar, a compartir y a permanecer junto a quien necesita ayuda; y allí también muchos hombres y mujeres reciben las primeras semillas de la fe".

El mensaje llegará apenas dos horas después de su visita al Cotolengo Don Orione, en Claypole, un destino de particular importancia dado el complejo momento que vive el colectivo de personas con discapacidad en el país como consecuencia de los recortes en políticas públicas para el sector.

El domingo por la noche, en su discurso ante el presidente Javier Milei, el gabinete, gobernadores, legislafores y jueces, el papa León XIV habló del momento inicial de la constitución de la familia al referirse a las personas por nacer.

"¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural", cuestionó.

Sin embargo, el grueso de sus primeras palabras estuvo destinado a fortalecer la retórica y doctrina pastoral de Francisco con un contundente mensaje contra la economía del mercado, la falta de diálogo político y la negación de la memoria histórica.

La elección del Monumento de los Españoles no fue casual. Guarda un importante simbolismo en la historia de la relación de la Iglesia católica con la Argentina.

Allí, Juan Pablo II celebró la Misa por la Nación argentina el 12 de junio de 1982, pocos días antes de la finalización de la guerra de Malvinas.

Asimismo, en 1934, fue escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, un acontecimiento decisivo para la vida de la Iglesia en el país, que contó con la presencia del entonces cardenal Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII.