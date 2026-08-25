El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 25 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Las reservas del BCRA subieron casi u$s1.500 millones en seis ruedas y marcaron un nuevo máximo desde 2019
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El dólar blue cayó a $1.560 y redujo la brecha con el oficial
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 25 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.512 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 25 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.601,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 25 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.538,71 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.595,70, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.135, según Binance.
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