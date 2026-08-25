Ofensiva de EEUU: advierten que Donald Trump exige a las empresas elegir entre el mercado de Irán o el dólar

El Tesoro estadounidense aplicó sanciones sobre unas 60 entidades, personas y embarcaciones en distintos países. Empresas europeas enfrentan riesgos por sanciones indirectas, a pesar del bajo comercio bilateral directo con Irán.

Washington endurece sanciones a Irán, obligando a empresas globales a elegir entre Teherán o el sistema del dólar.

Washington está exigiendo a las empresas a escala mundial que elijan entre operar con Irán o mantener su acceso al sistema financiero estadounidense. En una conferencia de prensa celebrada este lunes, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló una "ofensiva económica" apuntada contra las redes de financiamiento iraní, y adelantó que prevé anunciar "sanciones contra una gran entidad financiera antes de que finalice la semana".

La iniciativa, bautizada como Operación Marginación Económica , apela a la clásica épica de Washington de catalogar cualquier gran maniobra como un "Día D" , tal como anticipó el propio Bessent.

En el marco de este despliegue, el Tesoro estadounidense aplicó sanciones sobre unas 60 entidades, personas y embarcaciones en distintos países , con ciudadanos chinos entre los implicados, al tiempo que canceló los permisos que habilitaban operaciones comerciales acotadas con Irán.

A su vez, para las empresas extranjeras, resulta más relevante la ampliación de las sanciones secundarias al transporte marítimo, la aviación, el oro, la tecnología y los activos digitales, además del foco ya existente sobre el petróleo.

Bessent señaló que "cualquier entidad que blanquee dinero en nombre de Irán será expulsada del sistema del dólar" . Y agregó que "nadie está por encima" de estas medidas cuando se le preguntó si se extenderían a China.

El responsable del Tesoro estadounidense esquivó dar un ultimátum con fecha precisa, aunque dejó en claro que la paciencia de la Casa Blanca tiene límite. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene conversaciones directas con jefes de Estado de todo el globo para presionarlos a cortar cualquier lazo comercial con Irán.

Un aspecto clave es que el Departamento del Tesoro evitó sancionar de forma directa a terceros países, reservándose la medida más dura para un posterior "período de subsanación". En tanto, Irán anticipó represalias y llamó a sus aliados económicos a no ceder ante las exigencias de la Casa Blanca.

Un aspecto clave es que el Departamento del Tesoro evitó sancionar de forma directa a terceros países. Reuters

¿Y Europa?

Para las empresas europeas, la realidad es que el margen de pérdida frente a Irán es mínimo. De acuerdo con cifras de Eurostat, el comercio bilateral de bienes alcanzó los 3.720 millones de euros en 2025, con exportaciones europeas por 2.970 millones de euros. Este volumen apenas representa el 0,1% de los envíos globales de la UE y queda a años luz del pico de 27.000 millones de euros alcanzado en 2011.

Sin embargo, el volumen remanente exhibe una alta concentración. Alemania concentra cerca del 32% del comercio entre la UE e Irán, seguida por Italia con el 16% y los Países Bajos con el 15%.

Las exportaciones europeas se caracterizan por ser sobre todo productos farmacéuticos, maquinaria y material médico, categorías que suelen beneficiarse de exenciones humanitarias, mientras que las importaciones están dominadas por pistachos y otros alimentos.

Por todo eso, los mercados europeos recibieron la noticia con calma el martes por la mañana.

Empresas europeas enfrentan riesgos por sanciones indirectas, a pesar del bajo comercio bilateral directo con Irán.

El verdadero riesgo para Europa

El mayor peligro para Europa no radica en el comercio directo con Irán, sino el alcance de la propia aplicación de las sanciones estadounidenses.

Bancos, aseguradoras, navieras y comercializadoras de materias primas operan con clientes en decenas de países. Por eso, el mayor peligro no radica en operar en Teherán, sino en quedar expuestos de forma indirecta a un socio o cliente sancionado en cualquier otra parte del mundo.

Como antecedente, en 2014 el banco BNP Paribas pagó una multa récord de u$s8.900 millones y se declaró culpable de cargos penales por procesar transacciones vinculadas a Irán, Sudán y Cuba. Como parte de la sanción, la entidad perdió durante un año la capacidad de liquidar operaciones en dólares a través de su filial en Nueva York.

Sanciones secundarias se amplían a transporte, aviación, oro y activos digitales, afectando a empresas que operan con Irán. Imagen creada con IA

Las empresas europeas quedan en un limbo legal: el Estatuto de Bloqueo de la UE les impide acatar sanciones de EEUU sin aval de la Comisión, y la Justicia europea exige probar que la rescisión de contratos con Irán no responde a la presión de Washington. En la práctica, la mayoría eligió priorizar el dólar desde 2018, y las novedades de esta semana confirman que no hay razones para cambiar de rumbo.