Argentina LNG: YPF, Eni y XRG avanzan en la búsqueda del mayor project finance de la historia de América Latina

Si el calendario se mantiene, fines de 2026 marcarán el momento en que Argentina deberá convertir la enorme expectativa generada por Vaca Muerta en una decisión de inversión concreta para ingresar al mercado mundial del GNL.

El megaproyecto Argentina LNG, liderado por YPF junto con la italiana Eni y XRG , el brazo de inversiones de ADNOC , avanza en uno de los puntos decisivos para concretar la mayor apuesta de infraestructura energética de la historia argentina: el armado del financiamiento internacional.

Según publicó Bloomberg , JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander lideran actualmente la estructuración de un financiamiento de entre u$s14.000 millones y u$s15.000 millones para Argentina LNG, aunque fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que la cifra podría trepar hasta u$s16.000 millones .

De acuerdo con esas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de conversaciones privadas, Santander podría aportar hasta la mitad del financiamiento . La estructura todavía no está cerrada y los socios continúan negociando con otros bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación para completar el paquete.

El financiamiento sería uno de los mayores project finance jamás estructurados en América Latina y constituye una pieza central para avanzar hacia la Decisión Final de Inversión (FID) , prevista para fines de noviembre según una de las fuentes citadas por Bloomberg.

La participación de JPMorgan y Santander no es nueva dentro de la estrategia financiera de Argentina LNG . El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , mantuvo en marzo pasado, durante el Argentina Day realizado en Nueva York , reuniones con un grupo de los principales bancos comerciales internacionales para avanzar en la estructura financiera del proyecto.

En ese encuentro participaron, además de JPMorgan y Ana Botín, presidenta de Santander, representantes de entidades como Citi y Deutsche Bank, dos jugadores centrales del sistema financiero internacional. El objetivo es construir una estructura que permita financiar una parte sustancial de las inversiones necesarias durante la etapa de construcción utilizando como respaldo los contratos de exportación de largo plazo del GNL.

El modelo de project finance resulta particularmente relevante para Argentina porque permite que la capacidad futura de generación de divisas del proyecto y los contratos de venta internacionales funcionen como elementos centrales para respaldar el endeudamiento. Pero la banca comercial no sería la única fuente de fondos.

Como es estándar en la financiación de grandes infraestructuras energéticas, un project finance implica que el servicio de la deuda dependerá del flujo de fondos que genere la propia operación en lugar del balance corporativo de los socios. El proyecto contará con la garantía de contratos de venta de energía a largo plazo suscritos con clientes internacionales con grado de inversión.

Agencias de crédito de Estados Unidos, Europa y Asia

En paralelo, los socios del proyecto mantienen conversaciones con agencias de crédito a la exportación (ECA) de distintos países, que podrían participar mediante préstamos, garantías o coberturas destinadas a reducir el riesgo de la deuda.

Entre los organismos que aparecen en las conversaciones se encuentra EXIM Bank de Estados Unidos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su participación.

También se mencionan contactos con CESCE, la agencia española de crédito a la exportación; Euler Hermes, vinculada al esquema alemán de garantías federales; y SACE, la agencia italiana de crédito a la exportación. Y asimismo -por el origen de ADNOC-, Etihad Credit Insurance (ECI), la agencia oficial de crédito a la exportación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), podría participar.

La búsqueda se extiende además hacia Asia. Entre los organismos mencionados aparecen JBIC (Japan Bank for International Cooperation), NEXI (Nippon Export and Investment Insurance) y KEXIM (Export-Import Bank of Korea).

La participación de algunas de estas agencias podría ser estratégica porque buena parte de la infraestructura del proyecto requerirá equipamiento, tecnología y servicios de compañías internacionales de Estados Unidos, Europa, Emiratos, Japón y Corea del Sur.

De esta manera, el esquema que se está construyendo combina banca privada internacional, agencias estatales de crédito a la exportación y contratos de venta de GNL, con el objetivo de conseguir una estructura financiera compatible con la escala del proyecto.

Un proyecto de u$s51.000 millones

Argentina LNG contempla una inversión total estimada en u$s51.000 millones, cifra que lo convirtió en el proyecto de mayor magnitud presentado hasta ahora bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

La iniciativa busca desarrollar una cadena integrada de GNL a partir del gas de Vaca Muerta, incluyendo producción upstream, infraestructura de transporte, procesamiento, separación de líquidos y licuefacción para exportación desde la costa de Río Negro, que ya recibió oficialmente la transferencias de rutas clave para el desarrollo del oil&gas.

La primera etapa contempla una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), mediante dos unidades flotantes de licuefacción o FLNG, que estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías. La puesta en funcionamiento de las dos unidades está prevista para 2031.

El proyecto fue presentado formalmente al RIGI como un paso previo a la decisión final de inversión. Desde Eni remarcaron que la solicitud constituye un “hito importante hacia la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto, prevista para finales de 2026”.

YPF, por su parte, considera que el régimen permitirá contar con estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria durante el largo período que demanda una inversión de esta magnitud.

u$s24.000 millones para infraestructura: u$s10.000 millones en exportaciones

La estructura de inversión contempla diferentes componentes. En una primera etapa se prevén aproximadamente u$s5.000 millones para el desarrollo upstream, incluyendo la perforación de los pozos necesarios para alcanzar la producción de gas requerida para alimentar las unidades de licuefacción.

Durante los próximos cinco años se proyectan inversiones por unos u$s29.000 millones vinculadas con la puesta en marcha de las unidades flotantes. Dentro de ese monto, alrededor de u$s24.000 millones estarían destinados a infraestructura estratégica, incluyendo complejos industriales, ductos dedicados, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG. Es precisamente sobre esta gigantesca base de activos e infraestructura donde el project finance internacional tendrá un papel central.

La apuesta económica detrás de Argentina LNG es transformar el gas de Vaca Muerta en una fuente estructural de divisas. Según las estimaciones difundidas por YPF, el proyecto podría generar exportaciones cercanas a u$s10.000 millones anuales durante 20 años.

La magnitud de esos ingresos explica el interés de los bancos internacionales: los contratos de venta de GNL de largo plazo con compradores internacionales con calificación investment grade serán una de las piezas fundamentales para respaldar el financiamiento.

La lógica es que el proyecto pueda utilizar sus futuros flujos de exportación como soporte de una deuda de largo plazo, reduciendo el peso que tendría el financiamiento exclusivamente corporativo sobre los balances de sus accionistas.

El desafío: cerrar el financiamiento antes de la FID

Por el momento, la primera fase de 12 MTPA avanzará con Eni y XRG, los dos socios con los que YPF ya firmó distintos acuerdos. En las últimas semanas había vuelto a circular la posibilidad del ingreso de MidOcean como cuarto socio. Se trata de una firma de inversión que funciona como vehículo para grandes inversores internacionales, entre ellos Saudi Aramco y Mitsubishi.

Sin embargo, según fuentes cercanas a las negociaciones, las condiciones planteadas recientemente por MidOcean no habrían resultado aceptables para YPF ni para el resto del consorcio, por lo que el proyecto mantiene actualmente su estructura con Eni y XRG para esta primera fase.

El calendario financiero se cruza con el cronograma industrial. Los socios apuntan a tomar la decisión final de inversión hacia fines de 2026, por lo que durante los próximos meses deberán terminar de cerrar tanto los contratos comerciales como la estructura de deuda y las garantías necesarias.

Empleo y proveedores: otro impacto de la megainversión

La dimensión del proyecto también se refleja en el impacto previsto sobre la actividad económica local. YPF estima que Argentina LNG podría generar unos 20.000 puestos de trabajo anuales durante la etapa de construcción, entre 2026 y 2030, con un pico de hasta 40.000 trabajadores durante el tercer año.

Una vez terminada la infraestructura y comenzada la operación, el proyecto podría sostener alrededor de 8.000 puestos de trabajo anuales durante toda su vida útil. Además, la petrolera de bandera calcula contrataciones por aproximadamente u$s15.000 millones en bienes y servicios a lo largo de toda la cadena de desarrollo.

El desafío, en este punto, será transformar una parte significativa de ese volumen de inversión en oportunidades para proveedores argentinos, particularmente en ingeniería, construcción, servicios petroleros, infraestructura, logística y fabricación de equipamiento.

La aparición de JPMorgan y Santander al frente de una estructura financiera que podría alcanzar u$s16.000 millones, junto con el interés de las principales agencias de crédito a la exportación del mundo, muestra que el proyecto ingresó en una etapa en la que el financiamiento internacional será tan determinante como la disponibilidad de gas.