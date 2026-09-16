El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 16 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas, pero la brecha con el oficial se redujo
-
cierre vivo: Mercados: dólar oficial y financieros subieron; ADRs cayeron hasta 5,1% y el riesgo país trepó a 510 puntos
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 16 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.513,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 16 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.595,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 16 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.535,56 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 16 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 16 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.593,92, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 16 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.935, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA