El Gobierno ratificó el reclamo de soberanía en Malvinas, aunque pidió evitar una escalada con Reino Unido

La tensión entre ambas naciones creció en las últimas semanas, con el reclamo soberano en el centro del debate. En este escenario, el ministro remarcó la intención del reclamo argentino, celebró la adquisición de equipamiento militar y dio detalles sobre el proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

El ministro de Defensa, Carlos Prestri, analizó la relación actual entre Argentina y el Reino Unido, luego de las sanciones anunciadas por el Gobierno a la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte y el endurecimiento de la respuesta británica . En este escenario, el funcionario argentino buscó bajar el tono a la confrontación y aseguró que el reclamo soberano "es por vía diplomática y pacífica".

En esta línea, Prestri alertó " que no haya trasnochados" que piensen en una escalada bélica en la disputa por el archipiélago y aseguró que la alianza con Estados Unidos posiciona al país "para lograr la integridad territorial.

Las palabras de Prestri llegaron luego de la publicación del Reino Unido de una guía de apoyo a las empresas que operan en las Islas Malvinas: "Estamos realizando un trabajo importante, liderado por el presidente Javier Milei, con Cancillería y Defensa. El ámbito adecuado para esto es la Cancillería, que es la que toma la representación de la República Argentina en cuestiones internacionales", sostuvo en declaraciones a radio rivadavia.

En ese sentido, el ministro remarcó que "nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, diplomático y pacífico".

El documento en cuestión, titulado “Doing business with the Falkland Islands”, sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y expresa el respaldo de Londres a las compañías que operen en ese territorio . También recomienda que las empresas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas recurran a asesoramiento jurídico independiente. A su vez, la guía contempla apoyo británico para compañías, subsidiarias o proveedores que enfrenten presiones en un tercer país.

El gobierno argentino manifestó su “más enérgico rechazo” a la guía difundida por el Reino Unido para empresas y particulares que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas, suministren bienes o servicios o participen, de manera directa o indirecta, en la explotación de sus recursos naturales.

Ante la publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionó la postura británica y acusó al Reino Unido de buscar promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en sus espacios marítimos circundantes.

En paralelo, el ministro de Defensa destacó el proceso de incorporación de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas. Entre las adquisiciones mencionó fusiles, cuya llegada está prevista para los próximos días, y una segunda tanda de aviones F-16.

El funcionario también enumeró helicópteros 407, aeronaves P-3 Orion, helicópteros Black Hawk y vehículos Stryker, y sostuvo que el nuevo material permitirá fortalecer las capacidades defensivas del país. “Es para nuestra protección, para brindar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”, afirmó Presti.

La Base Naval Integrada de Ushuaia

Presti también adelantó que en enero comenzará la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, una obra que, según explicó, permitirá ampliar la presencia argentina en el Atlántico Sur y fortalecer la conexión con la Antártida: “Nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur. La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina”, señaló.

Presti también adelantó que en enero comenzará la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Wikipedia

El ministro indicó que las obras comenzarán tanto en Ushuaia como en Petrel, definido por el funcionario como el punto más cercano al continente blanco: “En enero empezaremos las obras tanto en Ushuaia como en Petrel, que es el punto más cercano al continente blanco”, afirmó.