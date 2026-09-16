El dólar mayorista extendió la baja y el blue tocó máximos de casi un mes: ¿qué prevé el Gobierno para 2027?

El tipo de cambio oficial volvió a cerrar por debajo de los $1.510, mientras el blue trepó a $1.560 y el CCL se mantuvo cerca de los $1.600. El Presupuesto 2027 también incorporó nuevas referencias para el dólar.

El dólar mayorista extendió las bajas el martes y se mantuvo por debajo de los $1.510 , en una jornada en la que las cotizaciones paralelas mostraron señales mixtas y el blue alcanzó su valor más alto en casi un mes. En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1,50 hasta los $1.506,50 , con lo que profundizó la estabilidad que viene mostrando el mercado oficial durante las últimas ruedas.

De esta manera, la cotización quedó 25,74% por debajo del techo de la banda cambiaria , que durante la jornada se ubicó en $1.894,30.

A nivel minorista, el dólar cerró el martes 16 de septiembre a $1.530 para la venta en el Banco Nación , mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.989. El promedio de las entidades financieras relevado por el BCRA finalizó en $1.532,20.

En el mercado paralelo, en cambio, el dólar blue avanzó hasta los $1.560 y alcanzó su mayor valor en casi un mes . Así, volvió a ampliar la distancia respecto del tipo de cambio oficial.

Los dólares financieros operaron con mayor estabilidad. El contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.594,41, por debajo de la barrera de los $1.600, mientras que el MEP cotizó a $1.530,88.

Los contratos de dólar futuro, por su parte, mostraron bajas generalizadas. El mercado ubicó al tipo de cambio mayorista en $1.601 para diciembre, manteniendo por el momento un escenario de depreciación gradual hacia el cierre del año.

Ministerio de Economía presentó el Presupuesto con las principales variables económicas que espera para 2027

El BCRA desacelera las compras de dólares

La estabilidad cambiaria se produce al mismo tiempo que el Banco Central redujo el ritmo de acumulación de divisas. “El BCRA continuó reduciendo el ritmo de sus compras de dólares”, señalaron desde Max Capital. El viernes, pese al elevado volumen negociado en el mercado, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s5 millones, llevando las compras acumuladas durante 2026 a u$s14.229 millones.

El promedio móvil de cinco días de las compras del Central descendió hasta u$s8 millones diarios, mientras que las reservas brutas finalizaron en u$s50.469 millones.

La dinámica vuelve a poner el foco sobre la disponibilidad de divisas durante los próximos meses. La oferta tradicional del agro suele perder fuerza hacia el último tramo del año, aunque ese menor flujo encuentra cierto contrapeso en las exportaciones de energía y minería y en los dólares provenientes de colocaciones de deuda privada y provincial.

Dólar: qué proyecta el Presupuesto 2027

A las expectativas que ya mostraba el mercado se sumaron ahora las referencias cambiarias incluidas por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027, presentado ante el Congreso. El texto contempla un dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para diciembre de 2027. Para el promedio del próximo año, el Ministerio de Economía calculó un valor de $1.728.

El dato de diciembre de este año resulta particularmente relevante porque se encuentra prácticamente en línea con las cotizaciones actuales del mercado de futuros, que ubican al mayorista alrededor de $1.601 para diciembre.

Para 2027, pasar de los $1.600 contemplados para diciembre de este año a los $1.847,60 previstos para fines del próximo implicaría un avance nominal cercano al 15,5%. La estimación se enmarca en un Presupuesto que proyecta una inflación interanual del 29% para diciembre de 2026 y del 18% para diciembre de 2027, junto con un crecimiento de la economía del 4% durante el próximo año.

El nuevo techo de la banda llegará a $1.951,50

Mientras el Gobierno incorporó sus nuevas referencias cambiarias para 2027, el último dato de inflación también terminó de definir hasta dónde podrá avanzar el dólar durante octubre antes de alcanzar el límite superior de la banda.

El IPC de agosto avanzó 1,66% mensual y, debido al mecanismo de actualización vigente, ese porcentaje determinará el movimiento de las bandas durante octubre.

Así, el techo pasará de $1.919,63 hacia fines de septiembre a $1.951,50 al cierre de octubre, una diferencia cercana a $32.

Con el mayorista en $1.506,50, el dólar continúa operando ampliamente por debajo de ese nivel. Para alcanzar el techo previsto para fines de octubre desde la cotización actual, debería registrar una suba cercana al 29,5%.

Las expectativas privadas también mantienen al tipo de cambio lejos del límite superior de la banda. El último REM del BCRA proyectó un dólar promedio de $1.530 para septiembre, $1.565 para octubre y $1.600 para noviembre, hasta alcanzar los $1.630 en diciembre.