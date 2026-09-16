Presupuesto 2027: Luis Caputo prevé deuda por u$s11.000 millones en Bonares pero sin el regreso al mercado internacional

El Presupuesto contempla unos u$s6.270 millones (al oficial del martes) provenientes de organismos multilaterales (FMI, BID y BIRF).

El Gobierno envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que establece las principales proyecciones económicas para el próximo año. En lo que se refiere al financiamiento en dólares, el Gobierno anunció que planea emitir u$s11.000 millones en bonos bajo ley local (Bonares) para el mercado doméstico, pero sin el regreso a los mercados internacionales. A su vez, contempla obtener unos u$s6.270 millones provenientes de organismos multilaterales (FMI, BID y BIRF).

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Según detalló en esta jornada PPI, el esquema de financiamiento presentado en el documento dejó una señal relevante. En la página 86, donde se describen las fuentes y aplicaciones financieras, no figura ninguna emisión de bonos bajo ley extranjera (Globales), en línea con la presentación que realizó el ministro Luis Caputo del programa financiero en el cuál puso un guión en el casillero correspondiente a la emisión de deuda internacional.

Este tema también fue abordado por la consultora 1816, que aportó proyecciones en base a los números oficiales: "En cuanto a las fuentes de financiamiento de 2027, asumen una emisión bruta de Bonares de $19 billones, lo que equivaldría a alrededor de u$s11.000 millones. Cabe recordar que, en el Programa Financiero 2027 que presentó Caputo hace algunas semanas, se asumía emisión de Bonares de u$s5.000 millones en todo el año".

Por otra parte, PPI plasmó que el Presupuesto contempla unos u$s6.270 millones (al oficial del martes) provenientes de organismos multilaterales (FMI, BID y BIRF), sin asumir un regreso al mercado voluntario internacional. En cuanto al financiamiento en pesos, los recursos provendrían de la colocación de Boncers, Boncaps, Lecaps y Bonares, por un total de $19,1 billones, equivalentes a unos u$s12.600 millones al tipo de cambio oficial del martes.

Materia fiscal y frente externo En materia fiscal, el proyecto contempla un superávit primario estable, de 1,3% del PBI, tanto en 2026 como en 2027. "Esto implica una corrección hacia abajo de las proyecciones del presupuesto 2026 (1,5%), en línea con lo anticipado oportunamente y lo que venimos analizando, reconociendo las presiones bajistas con las que viene lidiando este año producto de una actividad que viene mostrando menor dinamismo del esperado, el impacto del shock petrolero sobre el rubro subsidios económicos y la mayor inflexibilidad de buena parte del gasto social a la baja", explicaron desde Outlier.

"Esto, aun a pesar de los ingresos extraordinarios asociados a concesiones y privatizaciones. Aun así, el resultado proyectado es más optimista que las previsiones del mercado y requiere de una mejora del desempeño visto hasta acá en el período del año donde la estacionalidad juega en contra. Lo mismo aplica para 2027, porque implicaría sostener ese nivel optimista en pleno año electoral", agregó la consultora. En el frente externo, el Presupuesto proyecta exportaciones por u$s133.984 millones e importaciones por u$s118.424 millones en 2027, con un superávit comercial de u$s15.560 millones, luego de un saldo de u$s16.951 millones estimado para 2026. "Nuevamente se observa que el deterioro previsto para el saldo en bienes es leve frente a una actividad económica que se proyecta que acelere perceptiblemente, con lo cual nuevamente, más allá de las cifras en sí mismas, lo claro es que la combinación parece nuevamente optimista. En este caso, eso está bastante compensado por el hecho de que el saldo proyectado para 2026 parece bastante prudente", concluyó Outlier.