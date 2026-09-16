Cortocircuito entre la Casa Rosada y el Congreso por la Emergencia en Discapacidad

Los diputados oficialistas amanecieron “incendiados” al enterarse que el Presupesto 2027 echa por tierra el espíritu de la emergencia, cuya prórroga comenzaba a debatirse horas después en comisión. El bloque libertario venía trabajando en un dictamen "superador" a la ley actual y, con sutileza, se despegó de la postura del Ejecutivo.

Pese a que los diputados fueron a la Rosada este lunes, no estaban al tanto del Presupuesto.

Una desconexión entre la Casa Rosada y el Congreso quedó en evidencia este miércoles. Los diputados del bloque violeta amanecieron “incendiados” , como dijo uno de los integrantes de la bancada, al enterarse que un tramo del proyecto del Presupuesto 2027 echa por tierra el espíritu de la Emergencia en Discapacidad cuya prórroga comenzaba a debatirse horas después en un plenario de comisiones. El bloque libertario venía trabajando en un dictamen y, con sutileza, se despegó de la postura del Ejecutivo, que básicamente los "ninguneó" . La oposición alertó sobre la letra chica del proyecto.

Cuando el reloj estaba por marcar las 00.00 del miércoles, ingresó en Diputados el proyecto del Presupuesto 2027 . A las pocas horas, las alarmas del ecosistema de Discapacidad y de los legisladores de la oposición ya estaban encendidas.

“ Grave: el Presupuesto 2027 busca desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad ”, alertó el diputado de Unión por la Patria Juan Marino en tu cuenta de Twitter. Precisamente, Marino es el impulsor del proyecto que busca prorrogar la emergencia hasta diciembre del año que viene. Proyecto cuyo dictamen, tal cual se estableció en la sesión impulsada por la oposición la semana pasada, debe firmarse el próximo 23.

En este marco, los diputados de La Libertad Avanza, con la bullrichista Laura Rodríguez Machado a la cabeza, venían negociando un dictamen “superador” a la ley sancionada el año pasado . Si bien se desconoce la letra chica del texto, las intenciones de la legisladora eran dejar de lado los artículos de emergencia. O, como dijo este miércoles durante el plenario de las comisiones la libertaria Silvana Giudici , que se “quite el estigma de una emergencia y que vuelva estos beneficios permanentes”.

El asunto es que mientras los libertarios trabajaban en ese dictamen en tándem con sus aliados (el PRO y la UCR), en la mañana del miércoles, se “desayunaron” con que el Presupuesto 2027 va a contramano del espíritu del texto en el que trabajaban .

Es que, tal cual señaló Marino en sus redes sociales, el Presupuesto desmantela la ley porque, entre otros puntos, castiga a la inclusión, ya que establece la incompatibilidad absoluta con el trabajo formal. "La ley vigente garantiza la compatibilidad con el empleo registrado o monotributo hasta dos salarios mínimos. El proyecto invierte la regla: cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extingue la pensión", explicó Marino.

GRAVE: El Presupuesto 2027 busca desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad



1. Vuelven al modelo de «invalidez laboral» (Arts. 36 y 40)



- Se abandona el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico.



-… — Juan Marino (@JuanMarinoTPR) September 16, 2026

Además, el texto, según indicó Marino, implica la “destrucción del Nomenclador de Prestaciones Básicas”, al eliminar el arancel único, explicó que "cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados, desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica".

En este sentido, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, también en Twitter, alertó que esta destrucción implica “que cada ente obligado (obra social, prepaga o Estado) determine los valores en su relación con los prestadores. Sólo para el Estado Nacional se prevé una determinación trimestral de aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, explicó el presidente de la Coalición Cívica.

Al mismo tiempo, de sancionarse el Presupuesto tal cual está redactado, Marino alertó que sería el “fin de la actualización obligatoria” de las prestaciones básicas, porque se “suprime la actualización mensual por movilidad para el Estado y la reemplazan por una pauta trimestral discrecional”.

Además, indicó que el Presupuesto suprime el estudio anual de costos, herramienta que permite actualizar aranceles según costos específicos del sector que no capta el IPC.

Marino y Ferraro alertaron sobre la letra chica del Presupuesto 2027.

Marino también advirtió que el proyecto libertario se vuelve al modelo de “invalidez laboral”, ya que el texto “abandona el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención (sobre los derechos de las personas con discapacidad) y se regresa a un criterio médico anacrónico”. Al mismo tiempo, se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión.

”Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo”, explicó el diputado.

“Esto es ilegal e inconstitucional: meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola el art. 20 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156). A su vez, viola el principio de progresividad y no regresividad en Derechos Humanos (arts. 75 inc. 22 y 23 de la CN)”, remató.

Cortocircuito entre la Rosada y Diputados

El Ejecutivo tuvo poco timing: presentó el Presupuesto horas antes de la puesta en marcha del plenario de las comisiones de Presupuesto y de Discapacidad, convocado para avanzar con la prórroga a la emergencia impulsada por los diferentes bloques de la oposición.

En esta oportunidad, la bancada oficialista había cambiado de estrategia frente a la agenda impuesta por la oposición. En lugar de bloquear el debate y limitarse a rechazar la iniciativa, los legisladores violetas optaron por habilitar el debate en comisión y presentar un dictamen propio. Así, no se quedarían afuera de la discusión de un tema que le causó varios dolores de cabeza a Milei.

Vale recordar que el año pasado, pese a que el Presidente derogó la Emergencia, el Congreso –con dos tercios– insistió con su sanción. Luego, el mandatario intentó derogarla a través del Presupuesto 2026, no solo no lo consiguió, sino que le costó el capítulo 11 de la ley.

El asunto es que en la mañana del miércoles, los diputados amanecieron “incendiados”, como dijeron en el bloque de LLA. Pese a que Milei recibió este lunes a los legisladores en la Casa Rosada, estos no fueron anoticiados sobre la letra chica del Presupuesto. Recibieron una nueva "masterclass" del Presidente. Los diputados que venían negociando el dictamen de discapacidad con los aliados a la Casa Rosada no imaginaban que el Ejecutivo replicaría el proyecto de ley que presentó en el Senado cuatro meses atrás, pero que jamás avanzó.

Hubo intento de disimulo por parte de los diputados. “El Presupuesto se redactó hace cuatro meses, cuando la Prórroga a la Emergencia ni siquiera se había presentado”, dijo una libertaria, restándole importancia a la falta de coordinación y diálogo entre la Rosada y la Cámara de Diputados.

Giudici hizo hincapié en la división de poderes.

Quien deslizó las diferencias en público fue Giudici. En el marco de la comisión, la porteña pidió la palabra y aseguró: “Hay división de poderes en este país, nosotros creemos que este Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”. Fuentes parlamentarias aseguraron que la agenda que plantearon los diputados del oficialismo no se modificará. Tampoco descartan que lo que dictamine el plenario se plasme en el Presupuesto, que recién comenzará a tratarse en comisión el 7 de octubre.

A su turno, Rodríguez Machado dejó en claro que el Presupuesto es un "proyecto" que puede sufrir modificaciones, al igual que el que texto que impulsa la oposición. Dicho esto, la libertaria aseguró que su bancada está trabajando en un dictamen "superador" para que los derechos queden instalados. "No nos gustan las emergencias", acotó la diputada, para luego agregar: "Probablemente (el despacho libertario) pueda tener impacto en el Presupuesto".

“No vamos a dejar nada para que nos volteen un capítulo en la discusión del Presupuesto”, dijeron en La Libertad Avanza. La aclaración fue en alusión a lo que les ocurrió el año pasado, cuando en la Cámara baja, el Capítulo 11 naufragó.

De todas maneras, se sabe, la palabra final, en Diputados, la tiene el Ejecutivo, y no los legisladores.

Testimonios sobre la emergencia en Discapacidad

Tras el emplazamiento que la Cámara baja votó por unanimidad la semana pasada, este miércoles arrancó el debate en comisión de la Emergencia en Discapacidad. El cónclave contó con la presencia de referentes del ecosistema de discapacidad. Uno de los testimonios más contundentes, que se llevó los aplausos de todo el salón en el que se celebró el plenario fue el de de Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad, prestadora y madre de un joven con discapacidad.

“Hay casi 50 centros en todo el país que se cerraron y hay un montón de centros más que están sobreviviendo”, aseguró Kriskovich. Y agregó que “hay un gran problema con el fondo solidario”, que se nutre, en un 15%, con trabajadores registrados. Ante la destrucción de empleo formal, lo que sucede, según aseguró la expositora, es que los prestadores están cobrando con 90 días de demora.

“Nosotros no llegamos ni al 10 de cada mes”, dijo Kriskovich, al referirse a los prestadores. Y, con la voz entrecortada deslizó: “No saben lo indignante que es pedir que por favor te paguen lo que trabajaste”. Dicho esto, Kriskovich le pidió al Ejecutivo que "ayude" al fondo solidario. Más adelante, Kriskovich no solo aseguró que la ley “no se cumple”, sino que las personas con discapacidad institucionalizadas no están recibiendo sus medicamentos desde noviembre.

Hacia el final de su exposición, la expositora puso el foco en el artículo del Presupuesto que elimina el nomenclador. Lego de explicar que se creó para garantizar un mismo derecho en todo el país, alertó: “Si sacan los valores universales, están federalizando la desigualdad”.

“Esto viola el espíritu de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que nos obliga a mejorar y a garantizar la progresividad no a retroceder en derecho”, remató.