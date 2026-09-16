¿A dónde viajar con el dólar de hoy? Los destinos más baratos y los más caros para el argentino

La relación entre monedas, pasajes y estadías cambia el mapa de opciones para quienes planean salir del país durante 2026.

Los viajes al exterior vuelven a poner el presupuesto en el centro de la escena para los argentinos que están pensando en las próximas vacaciones. Con el tipo de cambio como una de las variables principales, elegir entre Brasil, Uruguay, Europa o el Caribe puede generar diferencias importantes en el gasto final.

El escenario regional tiene varios matices. Brasil aparece entre las alternativas que despiertan mayor interés por la relación entre sus precios locales y el poder de compra argentino, mientras que Uruguay conserva una estructura de costos más elevada. En destinos lejanos, los pasajes pasan a tener un peso mucho mayor dentro del presupuesto.

Dentro de Brasil, Florianópolis mantiene un atractivo particular para el público argentino. La explicación no pasa solamente por sus playas: también pesa la posibilidad de alquilar departamentos con cocina, compartir alojamiento y distribuir los gastos entre varias personas.

Para el verano 2026, las referencias de mercado ubicaban un departamento para cuatro personas cerca de la playa entre u$s100 y u$s120 por día , aunque el valor puede variar considerablemente según la ubicación, las comodidades y la fecha. Enero y febrero concentran la mayor demanda, mientras que Réveillon y Carnaval suelen llevar las tarifas hacia arriba.

Otra referencia para una pareja ubicaba los pasajes ida y vuelta a Florianópolis entre u$s450 y u$s650 , mientras que el alojamiento por siete noches podía partir de unos u$s500 y llegar a u$s700 para una opción de categoría media.

La ventaja aparece especialmente cuando se compara el costo cotidiano. Al contar con cocina, un grupo puede hacer compras en supermercados y reducir la cantidad de comidas en restaurantes. Es el típico truco de bolsillo que termina pesando cuando la estadía dura una o dos semanas.

El tipo de cambio también explica parte del fenómeno. Un análisis publicado a fines de 2025 señaló que el real y el peso chileno se habían fortalecido frente al peso argentino durante ese año, encareciendo consumos como bebidas, indumentaria y productos de playa medidos en moneda argentina.

Los principales destinos reciben a viajeros argentinos durante distintas épocas del año. Magnific

Punta del Este exclusivo: el destino donde el costo de vida compite con las capitales europeas

El panorama cambia al mirar hacia Punta del Este. El balneario uruguayo mantiene una estructura de precios elevada, particularmente durante los meses de mayor demanda. En el relevamiento utilizado para la temporada 2025-2026, una familia tipo de dos adultos y dos menores necesitaba alrededor de $10,98 millones para 15 días, incluyendo vuelos y hotel tres estrellas.

La estadía explicaba una parte central de ese presupuesto: para 15 días se estimaba un costo cercano a $8,07 millones. El total representaba una suba interanual del 32% en el análisis citado.

La diferencia con Florianópolis es clara, aunque hay que mirar el viaje completo. Brasil puede resultar atractivo cuando se consigue un alquiler compartido y se abaratan las comidas; Punta del Este, en cambio, concentra buena parte de su atractivo en una oferta turística de mayor precio, especialmente durante las semanas fuertes del verano.

Europa y Cancún en temporada baja: ¿conviene cruzar el charco o ir al Caribe?

Cuando la comparación se extiende a Europa y el Caribe, el pasaje aéreo adquiere todavía más peso. Para Madrid, por ejemplo, la llegada de una nueva aerolínea al mercado argentino generó en marzo de 2026 tarifas promocionales desde u$s930 ida y vuelta, aunque posteriormente los valores publicados para esa ruta se ubicaron en torno a u$s1.450 con equipaje de mano, mientras otras compañías superaban los u$s1.600.

Eso muestra por qué Europa puede parecer accesible al mirar solamente una oferta aérea, pero dejar de serlo cuando se agregan alojamiento, transporte interno, comidas y excursiones. La temporada baja puede cambiar el escenario: menos demanda suele traducirse en mejores tarifas, y algunos meses permiten reducir considerablemente el gasto.

Cancún presenta una lógica distinta. El Caribe mexicano requiere un desembolso importante para llegar, pero el alojamiento puede resultar competitivo en determinados períodos. Los expertos calcularon una canasta total de u$s6.713 para una familia de cuatro durante una semana, incluyendo alojamiento, consumos, vuelos y seguro médico.