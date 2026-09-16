EEUU paga u$s725 millones a la ONU y reduce su deuda con el organismo + Agregar ámbito en









El desembolso permite a Washington conservar su derecho a voto en la Asamblea General, mientras la organización avanza en un proceso de reformas impulsado en medio de las críticas de la administración de Donald Trump.

EEUU reduce su deuda con la ONU tras pagar u$s725 millones.

Estados Unidos pagó u$s725 millones a las Naciones Unidas (ONU) y redujo parte de la deuda que mantenía con el organismo. El desembolso permite además que Washington conserve su derecho a voto en la Asamblea General, que comenzará sus reuniones la próxima semana en Nueva York.

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El pago corresponde al presupuesto regular de las Naciones Unidas. A ese monto se sumaron otros u$s102 millones que Estados Unidos había destinado días antes a las operaciones de mantenimiento de la paz. "Ayer recibimos u$s725 millones de Estados Unidos para el presupuesto ordinario de la ONU, y el viernes también recibimos u$s102 millones destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz", explicó el portavoz de la organización, Farhan Haq.

Pese a estos desembolsos, el gobierno de Donald Trump todavía debe u$s1.312 millones con el presupuesto ordinario de la ONU. Sin embargo, Haq señaló que "con estos pagos, Estados Unidos ya no corre el riesgo de verse afectado por el artículo 19 en 2027".

Ese artículo establece que un país puede perder su derecho a votar en la Asamblea General cuando acumula atrasos equivalentes a más de dos años de cuotas. La normativa también contempla la posibilidad de otorgar períodos de gracia.

El gobierno de Donald Trump aún mantiene una deuda de u$s1.312 millones con el presupuesto ordinario de Naciones Unidas. EEUU reduce fondos a la ONU mientras China paga u$s641 millones EEUU viene cuestionando el funcionamiento de la ONU y durante su gestión redujo fondos destinados a distintos organismos internacionales. El gobierno de Trump continúa siendo el principal aportante al presupuesto de la institución, aunque en los últimos meses demoró pagos obligatorios y disminuyó de manera considerable otras contribuciones voluntarias.

China, que ocupa el segundo lugar entre los principales aportantes, realizó el 1° de septiembre un pago de u$s641,4 millones correspondiente al presupuesto ordinario del organismo internacional