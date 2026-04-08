El dólar blue cerró a $1.370 para la compra y a $1.390 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 8 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 8 de abril
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Mercados: el dólar oficial bajó de los $1.390 y los bonos repuntan fuerte, tras el alto al fuego en Medio Oriente
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 8 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.387,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 8 de abril
El dólar CCL cerró a $1.481,67 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 8 de abril
El dólar MEP cerró a $1.425,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.457,78, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s71.130, según Binance.
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