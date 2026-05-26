"The Mandalorian and Grogu": cómo fue el debut en taquilla de la nueva película de Star Wars

La película es una continuación en formato largometraje de la serie de Disney+ The Mandalorian.

The Mandalorian and Grogu llevó de vuelta a los fans de Star Wars a los cines por primera vez en siete años y su debut en taquilla no fue el esperado (o sí).

La última vez que una película de Star Wars propiedad de Disney tuvo un estreno flojo en cines fue Solo: Una historia de Star Wars de 2018, con una recaudación en Estados Unidos de 84 millones de dólares en 3 días, 103 millones en 4 días y 153 millones a nivel mundial.

Ahora, el último título de Lucasfilm de Disney, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que se estrenó este fin de semana, tuvo un estreno más bajo en suelo estadounidense con u$s81 millones en 3 días y u$s100 millones en 4 días. En cuanto a su estreno global le fue un poco mejor con u$s163 millones en total .

La película fue hecha bajo la anterior jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy , pero es producida ejecutivamente y coescrita por Dave Filoni , quien es el nuevo codirector de Lucasfilm. Muchos fanáticos confían en él con la marca y ha expandido la mitología de la precuela en las historias de Ahsoka y Anakin, que ha transferido de la animación a la serie de acción real, con algunos de esos personajes en esta película.

La película, una continuación en formato largometraje de la serie de Disney+ The Mandalorian , costó tan solo 165 millones de dólares, una cifra notablemente inferior a la de las películas anteriores de Star Wars.

Otro punto positivo: Mando está teniendo buena acogida entre el público. A pesar de una calificación del 62% por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 89% de aprobación en el Popcornmeter, la herramienta de valoración generada por los usuarios del sitio web.

De qué trata The Mandalorian and Grogu

La película está protagonizada por Pedro Pascal como Din Djarin, un aventurero y cazarrecompensas con armadura, a quien acompaña su aprendiz Grogu, que usa la Fuerza, en una misión para capturar a un señor de la guerra imperial y rescatar a Rotta el Hutt, el hijo perdido del icónico villano de Star Wars, Jabba el Hutt.

Producida por Jon Favreau, Kathleen Kennedy , Dave Filoni e Ian Bryce, la película también cuenta con la participación de Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.