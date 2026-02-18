El BCRA compró otros u$s80 millones y las reservas se mantuvieron arriba de u$s45.000 millones + Seguir en









La autoridad monetaria compró u$s615 millones en la semana, con un saldo de u$s42 millones este viernes, mientras las reservas brutas treparon a u$s45.158 millones y el dólar mayorista rebotó tras seis bajas consecutivas.

El BCRA acumuló más de u$s2.000 millones en lo que va de 2025.

El Banco Central (BCRA) mantuvo su compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tal como viene aplicando de manera sostenida desde el 5 de enero. Aun así, el tipo de cambio oficial profundizó su tendencia bajista.

La autoridad monetaria adquirió en esta ocasión u$s80 millones, equivalente al 17% del volumen operado en el MLC. De este modo, en lo que va del año acumuló u$s2.169 millones y en febrero está próximo a superar lo acumulado en enero.

Mientras tanto, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s29 millones, aunque el stock total permaneció por arriba de los u$s45.000 millones (u$s45.129 millones en concreto).

El tipo de cambio vuelve a apreciarse El dólar oficial mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda a 14,1%, máximo desde septiembre. Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.

El economista especializado en finanzas Gustavo Ber destacó "las importantes compras de dólares que viene llevando adelante el BCRA, a partir de las liquidaciones principalmente de ONs, y como antesala de una mayor oferta a partir de la cosecha gruesa".

En este sentido, espera que "continúe dicho panorama cambiario, y el mayor apetito por 'carry', mientras el debate se concentra en si dicho proceso continuaría con el Tesoro absorbiendo pesos o podría ir habiendo mayor espacio para una remonetización de la economía, dado que éste último contribuiría a un repunte en la actividad". Bajo este escenario, el tipo de cambio real retornó a mínimos desde el 1° de julio de 2025, de acuerdo con datos del propio BCRA.