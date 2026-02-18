El Banco Central (BCRA) mantuvo su compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tal como viene aplicando de manera sostenida desde el 5 de enero. Aun así, el tipo de cambio oficial profundizó su tendencia bajista.
El BCRA compró otros u$s80 millones y las reservas se mantuvieron arriba de u$s45.000 millones
La autoridad monetaria compró u$s615 millones en la semana, con un saldo de u$s42 millones este viernes, mientras las reservas brutas treparon a u$s45.158 millones y el dólar mayorista rebotó tras seis bajas consecutivas.
La autoridad monetaria adquirió en esta ocasión u$s80 millones, equivalente al 17% del volumen operado en el MLC. De este modo, en lo que va del año acumuló u$s2.169 millones y en febrero está próximo a superar lo acumulado en enero.
Mientras tanto, las reservas brutas internacionales retrocedieron u$s29 millones, aunque el stock total permaneció por arriba de los u$s45.000 millones (u$s45.129 millones en concreto).
El tipo de cambio vuelve a apreciarse
El dólar oficial mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda a 14,1%, máximo desde septiembre. Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.
El economista especializado en finanzas Gustavo Ber destacó "las importantes compras de dólares que viene llevando adelante el BCRA, a partir de las liquidaciones principalmente de ONs, y como antesala de una mayor oferta a partir de la cosecha gruesa".
En este sentido, espera que "continúe dicho panorama cambiario, y el mayor apetito por 'carry', mientras el debate se concentra en si dicho proceso continuaría con el Tesoro absorbiendo pesos o podría ir habiendo mayor espacio para una remonetización de la economía, dado que éste último contribuiría a un repunte en la actividad".
Bajo este escenario, el tipo de cambio real retornó a mínimos desde el 1° de julio de 2025, de acuerdo con datos del propio BCRA.
