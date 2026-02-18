Jornada decisiva en el Congreso: el oficialismo apura el dictamen de la reforma laboral

Con la reforma laboral como prioridad, la Casa Rosada intenta cerrar acuerdos políticos y mostrar resultados antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El Congreso se prepara para una semana legislativa reducida por los feriados, pero cargada de definiciones políticas que el Gobierno busca capitalizar al máximo. En ese contexto, ambas cámaras avanzarán en comisiones con los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo durante el período de sesiones extraordinarias, con la reforma laboral como eje central de la agenda.

La estrategia oficial apunta a aprovechar cada día disponible del calendario parlamentario para acelerar los dictámenes y encaminar el tratamiento en el recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias, previsto para el 1° de marzo. El objetivo es llegar a esa fecha con avances concretos en las iniciativas consideradas prioritarias por la Casa Rosada , especialmente aquellas vinculadas a cambios económicos y productivos.

Dentro del cronograma legislativo inmediato, la reforma laboral concentra la mayor atención política. El oficialismo pretende consolidar acuerdos con bloques aliados y sectores dialoguistas para garantizar los votos necesarios y evitar modificaciones que obliguen a dilatar el trámite parlamentario. La intención es que el texto avance con la menor cantidad de cambios posibles entre ambas cámaras para acelerar su sanción definitiva.

En el Congreso, la actividad en comisiones comenzará este miércoles en Diputados, donde un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda tiene previsto reunirse desde las 14 para evaluar el impacto económico y fiscal de los cambios propuestos, mientras que para la tarde se prevé una posible reunión conjunta con Legislación General, en caso de que el oficialismo logre cerrar acuerdos políticos que permitan avanzar con la firma de dictámenes.

En paralelo, en el Senado la comisión de Trabajo y Previsión Social tiene agendada una reunión a las 15 con el objetivo de seguir de cerca el trámite legislativo y anticipar el escenario ante eventuales modificaciones que introduzca Diputados. Durante toda la jornada, además, se desarrollarán encuentros informales entre jefes de bloque y representantes del oficialismo y sectores dialoguistas , en negociaciones destinadas a asegurar los votos necesarios para el tratamiento en el recinto en las próximas semanas.

javier milei patricia bullrich Patricia Bullrich se reunió el lunes con Javier Milei.

La semana también estará atravesada por negociaciones intensas entre el Gobierno, legisladores provinciales y distintos actores económicos y sindicales, en un escenario donde cada concesión puede resultar determinante para alcanzar mayorías. El reducido margen de tiempo, condicionado además por el calendario de feriados, incrementa la presión sobre las conversaciones políticas en curso.

En paralelo, la dinámica parlamentaria se verá influida por tensiones internas en distintos bloques opositores, lo que podría incidir en la conformación de comisiones y en la construcción de mayorías circunstanciales. Estos movimientos generan un escenario cambiante que el oficialismo busca aprovechar para consolidar apoyos y avanzar con su agenda.

En este contexto, la administración nacional intenta imprimirle velocidad al trámite legislativo para mostrar resultados concretos antes de la apertura del período ordinario, un momento clave en términos políticos y simbólicos. La premisa oficial es clara: convertir una semana corta en una oportunidad para exhibir avances y consolidar poder parlamentario.

Reforma laboral: el Gobierno admite errores y aliados condicionan el apoyo

El Gobierno nacional admitió fallas en la redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral, un punto que generó fuertes cuestionamientos políticos y técnicos y que ahora deberá ser corregido para garantizar el respaldo de bloques aliados en el Congreso.

La polémica surgió a partir del artículo que modifica el régimen de ausencias por enfermedades o accidentes no laborales y que establece que, después de un determinado período, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario según tengan o no cargas familiares. La omisión de una diferenciación clara entre patologías graves y leves encendió las alarmas tanto en la oposición como en sectores dialoguistas.

La ministra de Seguridad y referente parlamentaria del oficialismo, Patricia Bullrich, reconoció que hubo un “error” en el texto y explicó que la intención era mantener la cobertura completa en casos de enfermedades graves, pero con mayores exigencias de certificación médica. Esa aclaración, sin embargo, no quedó reflejada en la redacción aprobada inicialmente.