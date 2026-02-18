Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este miércoles 18 de febrero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.611,15 para la compra y a $1.707,12 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.717,75 para la compra y a $1.785,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.222,19 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.399.

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar CCL cerró a $1.462,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar MEP cerró a $1.417,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 18 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.466,16, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 18 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s66.459, según Binance.