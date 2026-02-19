Juan Carlos Campanella y una lúcida adaptación al cine de un éxito teatral Por Paraná Sendrós + Seguir en









La cinta narra la improbable amistad entre Antonio (Eduardo Blanco) y León (Luis Brandoni), donde las circunstancias los llevan a compartir charlas en un banco del parque. Estrena en algunos cines este 19 de febrero y llegará a Netflix en marzo.

“Parque Lezama” se estrena ahora en pocas salas, y en marzo llega a Netflix.

Desde su estreno en el Liceo, año 2013, hasta su despedida en el Politeama, noviembre de 2024, pasando por otras salas porteñas, temporada en Mar del Plata y giras por España y el interior, “Parque Lezama”, de Juan Carlos Campanella, acumuló unas 1400 funciones y medio millón de espectadores, o más, siempre con los mismos protagonistas, que sin quererlo han ido acercándose cada vez más a la edad de sus personajes. Ahora se presenta su versión cinematográfica. Esto es teatro filmado, dirán algunos. Si, pero bien filmado.

Aunque mantiene la estructura, diálogos y situaciones esenciales, la nueva versión es algo más compacta, se ambienta en el auténtico parque con la glorieta al fondo en época otoñal, juega con los primeros planos y algunos momentos de cámara levemente inclinada coincidiendo con el relieve del lugar y los conflictos de los personajes, y se enmarca en dos registros sin palabras, al comienzo con niños tratando de alcanzar la sortija de la calesita, que se les niega (imágenes que parecen pertenecer a otra época), y al final, bien, no diremos qué imágenes aparecen al final, pero contribuyen a dejar en el espectador un lindo sentimiento de compensación y de melancólica ironía, igual que el himno de Pierre Degeyter que se escuchaba en el teatro y ahora también en la película. Ese himno en otros tiempos movilizaba multitudes ansiosas de cambiar el mundo, y hoy más bien provoca sonrisas nostálgicas (pero sigue contagiando energía e ilusión).

La obra es, como se sabe, una comedia agridulce sobre un viejo fantasioso de temple idealista y otro menos viejo pero resignado a la realidad. Uno se ve a sí mismo mejor de lo que es y actúa en consecuencia, como un Quijote medio chanta de triunfos parciales, y el otro es un tipo muy corto de vista en todo sentido, pero las circunstancias lo llevan a compartir algunas decisiones con aquel extravagante. Es que esos viejos están rodeados de peligros y deben enfrentarlos: el empleo inestable, la amenaza del asilo, la prepotencia de ciertos tipos que suele haber en parques y plazas, el paso del tiempo.

Para tener en cuenta: “Parque Lezama” es una lúcida adaptación, bien argentina, de “I’m not Rappaport”, obra nacida en Broadway, 1984, de la mano de Herb Gardner, e interpretada por Judd Hirsh (el tío loco de “Los Fabelman”) y Cleavon Little, luego reemplazado por Ben Bereen, el gallero de “Raíces”. Después el propio Gardner hizo una versión cinematográfica que le salió mal justamente por airear demasiado la puesta, aligerar el dolor de fondo y hasta agregar unos pasos de baile. Acá se dio directamente en video y a veces reaparece por ahí perdida en el cable.

Pero ese mismo año 1984 la vio Campanella, sintonizó con su pintura tierna, emotiva y socarrona de la naturaleza humana, largo tiempo insistió hasta comprar los derechos y al fin debutó como director de teatro con su propia versión: Lezama en vez del Central Park, recuerdos del pasado argentino, nada neoyorkino, un portero miope y tembleque en vez del conserje afroamericano original y un polaco socialista de Villa Crespo, papeles respectivamente a cargo de Eduardo Blanco, de asombrosa composición, y Luis Brandoni, excelente como siempre.

Acá los acompañan Verónica Pelaccini (la sufrida hija del polaco), Agustín Aristarán (el administrador del consorcio, todavía verde), Manuela Menéndez (la dibujante que intenta salir de la droga), Matías Alarcón (el dealer que la acecha) y Taty Fernández (el pibe amenazante), revelación del drama de Rodrigo Gerrero “Salvajes”, un film notable, tipo “Un burgués pequeño, pequeño”, que merecería volver a cartelera. “Parque Lezama” se estrena ahora en pocas salas, para disfrutarla en la gran pantalla del cine. En marzo se estrena via Netflix a nivel global hasta en la China, en algunos países bajo el título “Strangers in the Park”. Campanella sigue cabalgando. “Parque Lezama” (Argentina, 2026); Dir.: Juan José Campanella; Int.: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Verónica Pelaccini, Agustín Aristarán, Manuela Menéndez, Matías Alarcón, Taty Fernández.