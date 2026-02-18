La CGT dará una conferencia para anunciar el paro por la reforma laboral + Seguir en









La central obrera explicará este miércoles los motivos y el alcance de la huelga convocada para el día que Diputados trate el proyecto de Javier Milei.

La CGT dará una conferencia de prensa este miércoles.

La CGT ofrecerá este miércoles desde las 11 una conferencia de prensa en su sede de Azopardo para explicar los alcances del paro general convocado para el día del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

La conducción sindical buscará ordenar su posición luego de las críticas recibidas desde sectores de izquierda y gremios más combativos, que cuestionaron la decisión de realizar la medida de fuerza sin una movilización masiva al Congreso.

El encuentro con la prensa estará encabezado por integrantes del triunvirato de conducción y autoridades del consejo directivo, quienes detallarán los motivos de la convocatoria y el alcance de la protesta, que será la cuarta huelga nacional durante la gestión de Javier Milei.

La decisión de convocar al paro fue adoptada en una reunión de urgencia realizada de manera virtual, en la que participaron los cotitulares de la central obrera. Según trascendió, se resolvió además otorgar “libertad de acción” a los sindicatos que decidan movilizarse por su cuenta.

En paralelo, sectores nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos, que reúne gremios de la CGT y de las dos CTA, confirmaron que marcharán hacia el Congreso durante la jornada del jueves para rechazar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.