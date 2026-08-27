Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 27 de agosto

Depositphotos

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 27 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.514 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 27 de agosto El dólar CCL opera a $1.601,64 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 27 de agosto El dólar MEP opera a $1.542,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 27 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 27 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.600,39, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 27 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.715, según Binance.