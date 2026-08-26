Diputados sesiona para tratar la nueva Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II

La Cámara que conduce Martín Menem votará la nueva Carta Orgánica del Banco Central junto con Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas son clave para el programa económico del Presidente. Para garantizarse la media sanción, los libertarios le abrieron la agenda a los aliados que impulsan proyectos que, en su mayoría, no tienen impacto fiscal.

Diputados sesiona este miércoles a partir de las 12, y el oficialismo apunta a anotarse un doble triunfo legislativo luego del revés que sufrió en el Senado semanas atrás con la ley de Tierras . Para garantizarse el quorum y los votos, el presidente de la Cámara, Martín Menem, abrió el temario a los aliados. En la previa al debate, se oficializa el nuevo bloque que promete mostrarse más duro ante los libertarios.

Mientras la agenda mediática y política se encuentra copada por la mora bancaria que afecta a cerca de 6 millones de personas , y luego de que el Presidente recibiera a la tropa legislativa en la Casa Rosada , este miércoles la Cámara baja abre sus puertas con un temario que podría darle oxígeno –al menos desde lo discursivo– al oficialismo.

Por un lado, la Cámara de Diputados buscará darle media sanción a la nueva Carta Orgánica del Banco Central que, de acuerdo al relato oficialista, se trata de una medida que busca ponerle “fin al flagelo de la inflación”. A grandes rasgos, el texto establece la preservación de la moneda como principal objetivo de la entidad . Al mismo tiempo, el proyecto -que fue acompañado por los aliados durante el debate en comisión- prohíbe el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios, así como la compra de títulos públicos en el mercado primario .

Por otra parte, La Libertad Avanza buscará aprobar y girar al Senado Inocencia Fiscal II , iniciativa que busca fomentar el uso de los dólares “del colchón” a través de la reducción de multas por falta de presentación de la declaración jurada y otras infracciones formales.

Otro de los proyectos que se tratará en la sesión es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur . Y, por último, finalmente se aprobará (y deberá volver al Senado ya que el texto sufrió cambios en comisión) la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) . El mismo fue aprobado en el Senado en 1998 y jamás se sancionó en la Cámara baja. Volvió a ser noticia en febrero pasado, cuando la Argentina y los Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial que, entre otros puntos, incluye el compromiso de “modernizar” el sistema de patentes por medio de la adhesión al PCT.

Tal cual afirmó el vocero Presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa que brindó este martes, las cuatro iniciativas apuntan a alentar el libre comercio, bajar la inflación, favorecer sectores productivos y fortalecer el rumbo “reformista” del Gobierno.

Menem le abrió el temario a los aliados

Para garantizarse el quorum y los votos, el presidente de la Cámara de Diputados habilitó el tratamiento de proyectos impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, se votará la iniciativa impulsada por los diputados que se referencian en el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que reduce a la mitad el IVA para la fécula de mandioca.

Al mismo tiempo, el temario cuenta con un extenso listado de proyectos que declaran a distintas localidades o provincias “capital nacional”. Estos proyectos, que solían ser denostados por los libertarios, funcionarán como anzuelo para garantizarse, de mínima, el quorum de la sesión. Es que más de un dialoguista argumentó que habilita el debate precisamente porque se incluye alguna iniciativa que beneficia a su provincia.

En el listado figuran, por caso, la iniciativa que declara a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro; la que distingue a Chivilcoy (Buenos Aires) como Capital Nacional del Coleccionismo; la que reconoce a la provincia de San Juan como cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación; y el proyecto que declara a Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías. La lista continúa con una larga serie de iniciativas de similares características. Todas tienen, además, un punto en común: no implican un impacto sobre el equilibrio fiscal que busca preservar el Gobierno.

Debuta bloque “nuevo”

En la previa a la sesión, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua se harán presentes en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. La cita es a las 11.30 y tiene como objetivo oficializar el bloque Argentina Federal.

Se trata del bloque que integran actualmente Innovación Federal y en el que conviven 9 diputados que se referencian en ambos mandatarios. En total, son cuatro misioneros, tres salteños, un formoseño y un puntano. Tras la ruptura de Passalacqua y el mandamás de su provincia, Carlos Rovira, el gobernador –que apunta a ser reelecto el año que viene– busca darle una nueva impronta a la bancada. Para empezar, el exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, queda al frente del espacio.

El misionero Herrera Ahuad queda al frente del nuevo bloque.

En principio, a diferencia de Rovira, Passalacqua mantiene un vínculo más distante con el gobierno de Javier Milei. Y la idea es que el bloque refleje ese distanciamiento. Por eso, la intención de los diputados que integran el bloque son, por un lado, “negociar ley por ley”. Es decir, ya no serán aliados “incondicionales” al oficialismo. Además –de allí el nuevo nombre– intentarán impulsar proyectos que beneficien a sus respectivos distritos. “Queremos discutir políticas públicas; no negociar ATN”, explicaron los misioneros. De esta manera, y en la previa a la campaña electoral, Menem tendrá un nuevo desafío por delante.