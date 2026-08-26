El dólar blue cayó $10 y la brecha perforó el 3% ante mayor presión en el mercado oficial + Agregar ámbito en









El paralelo retrocedió hasta los $1.555 para la venta, mientras el mayorista volvió a marcar un máximo nominal. La distancia entre ambas cotizaciones se redujo a 2,71% en una rueda con fuerte demanda de cobertura e intervención oficial.

La brecha cambiaria se redujo a 2,71% mientras el mayorista volvió a marcar máximos.

El dólar blue cerró este miércoles 26 de agosto a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una baja de $10 o 0,64%, mientras el mercado oficial volvió a moverse en sentido contrario. Así, el dólar mayorista avanzó 0,17% y terminó en $1.514, tras tocar un máximo intradiario de $1.515 y encadenar su tercera suba consecutiva. La divergencia entre ambas cotizaciones permitió que la brecha cambiaria se redujera a 2,71%, desde el 3,21% previo, en una jornada marcada por una fuerte demanda de cobertura, elevada operatoria y nuevas intervenciones oficiales.

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La presión sobre el mayorista estuvo concentrada en el “fixing” de la LELINK D31G6, que determinó el precio de referencia para los u$s2.595 millones que vencen a fin de mes, y volvió a disparar la demanda de instrumentos de cobertura. En este contexto, el volumen alcanzó u$s685 millones en el mercado de contado y casi u$s3.000 millones en futuros, en una rueda en la que el BCRA mantuvo una fuerte presencia para moderar el avance del tipo de cambio, aunque igualmente terminó con compras netas por u$s61 millones, la tercera mayor adquisición de agosto, y llevó el saldo comprador mensual a u$s547 millones.

Pese a esas compras, las reservas brutas retrocedieron u$s129 millones, hasta verse afectadas principalmente por la caída cercana al 1% del oro, cuyo descenso tuvo un impacto negativo sobre la valuación de los activos del Central.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 26 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 26 de agosto El dólar CCL cerró a $1.604,29 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de agosto El dólar MEP cerró a $1.542,96y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.597,34, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s78.443, según Binance.