El dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.533,11 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 26 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El BCRA pudo comprar u$s61 millones en una rueda tensa con fuerte demanda de cobertura cambiaria
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El dólar global subió tras una inflación mayor a la esperada y crecieron las apuestas por una suba de tasas de la Fed
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 26 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de agosto
El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 26 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.605,20 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.542,36 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.602,22, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s78.483, según Binance.
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