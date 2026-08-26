El BCRA pudo comprar u$s61 millones en una rueda tensa con fuerte demanda de cobertura cambiaria

La autoridad monetaria logró acelerar sus compras en el mercado oficial, pero las reservas cayeron u$s129 millones por el impacto negativo del oro. La presión sobre el mayorista se mantuvo en una jornada atravesada por el fixing de una letra dólar linked clave.

El BCRA logró comprar u$s61 millones en una rueda de alta presión cambiaria, aunque las reservas cayeron por el impacto del oro.

El Banco Central (BCRA) compró u$s61 millones este miércoles 26 de agosto, en una rueda especialmente exigente para el mercado cambiario. La tensión se explicó por una mayor demanda de cobertura y por el fixing de la D31G6 , es decir, la fijación del tipo de cambio que se usará como referencia para pagar esa letra dólar linked al vencimiento. Se trata de un vencimiento sensible porque la D31G6 concentra unos u$s2.595 millones , por encima de los u$s2.247 millones de la D31L6 de julio .

En aquel fixing se cortó la racha compradora del BCRA, la autoridad monetaria vendió instrumentos dólar linked y el Tesoro tuvo que vender u$s150 millones para sostener al mayorista por debajo de $1.500. Por eso, el valor fijado este miércoles era decisivo para calcular cuánto deberá pagar el Tesoro al vencimiento de la letra dólar linked.

Aun con esa presión, el BCRA logró cerrar la rueda con compras netas por u$s61 millones , un dato que marcó una diferencia frente al antecedente de julio. Con este resultado, absorbió cerca del 9% del volumen negociado en el mercado oficial y elevó el saldo comprador de agosto a u$s547 millones . A su vez, las adquisiciones acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.874 millones , mientras que el saldo de la semana trepó a u$s81 millones .

Sin embargo, la mejora de la rueda no alcanzó para modificar el diagnóstico general del mes. El promedio diario de agosto se ubicó en u$s32 millones, todavía muy lejos de los u$s103 millones de julio, de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, el Central sigue comprando, pero con una capacidad de acumulación más limitada que en los meses previos.

A pesar de la compra oficial, las reservas internacionales brutas cayeron u$s129 millones y cerraron en u$s50.783 millones . Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s50.000 millones, aunque no pudo sostener la mejora de las últimas ruedas.

La principal presión vino por el lado de la valuación. El oro bajó 1% y habría restado más de u$s100 millones al valor contable de las reservas. Además, el dólar global avanzó 0,22%, mientras que el euro cayó 0,20%, la libra retrocedió 0,40%, el yuan se depreció 0,04% y el yen bajó 0,08%.

De esta manera, la rueda volvió a mostrar la diferencia entre flujo y stock. El BCRA pudo comprar más dólares que en los días previos, pero la caída del oro y el fortalecimiento global del dólar terminaron golpeando el nivel bruto de reservas.

El mayorista siguió en máximos

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,17% y cerró en $1.514 para la venta. La cotización volvió a afirmarse por encima de la barrera de $1.500, en una jornada en la que la demanda por cobertura siguió activa por el cierre de mes y por el vencimiento dólar linked.

El movimiento se dio en el día del fixing de la D31G6, cuyo tipo de cambio de referencia quedó definido para el repago de una letra con un vencimiento de u$s2.595 millones. Ese monto supera al de la D31L6 de julio y convirtió a la rueda en una nueva prueba para el equilibrio entre dólar, tasas e intervención oficial.

Según Martín de la Fuente, de BAVSA, la jornada fue desafiante para el equipo económico porque combinó el fixing de la D31G6 con un mayor volumen en el mercado de cambios. El analista señaló que el MULC operó u$s679 millones, por encima del promedio de u$s510 millones que mostraba agosto, y que el mayorista cerró en $1.514.

Además, De la Fuente advirtió que se observó una fuerte intervención del BCRA tanto en futuros como en instrumentos dólar linked. En ese sentido, detalló que se negociaron u$s410 millones de D31G6 y u$s567 millones de D30S6 en BYMA PPT, lo que sugiere que parte del rolleo de la letra de agosto se canalizó a través de ese mercado.

Futuros, tasas y nuevo equilibrio

La tensión también se reflejó en el mercado de futuros. En este contexto, el volumen operado alcanzó los u$s3.572 millones, muy por encima del promedio cercano a u$s1.000 millones de agosto y también por encima de lo negociado durante el fixing de la D31L6 de julio.

En la curva, los contratos cortos subieron, pero los plazos más largos cerraron en baja. Agosto avanzó 0,17% y septiembre subió 0,06%, mientras que diciembre cayó 0,09% y los contratos de 2027 retrocedieron hasta 0,35%. En promedio, la variación general fue negativa en 0,10%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,67% mensual, equivalente a 20,03% anualizado, mientras que septiembre se ubicó en 1,74%, o 20,84% anualizado. Al mismo tiempo, las tasas en pesos volvieron a subir: la TAMAR pasó de 25,06% a 25,25% y la BADLAR avanzó de 23,63% a 24,38%.

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,30% hasta $1.542,96 y el contado con liquidación avanzó 0,20% hasta $1.601,64. En cambio, el dólar blue cayó 0,64% y cerró en $1.555. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista bajó a 2,71%, mientras que el canje se ubicó en 3,80%.

Así, la jornada dejó una señal de intervención intensa más que de normalización. El BCRA compró u$s61 millones y sostuvo un saldo positivo en el mercado oficial, pero las reservas cayeron por el oro, el mayorista siguió en máximos y los volúmenes en futuros y dólar linked mostraron que la demanda de cobertura continúa marcando el pulso del cierre de agosto.