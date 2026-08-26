Con Inocencia Fiscal II como prioridad, el Gobierno apunta a un nuevo triunfo en Diputados + Agregar ámbito en









El Gobierno busca captar más adherentes en su régimen de simplificación de declaraciones juradas y blanqueo. Ya obtuvo media sanción la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

El oficialismo llegó a la sesión de Diputados de este miércoles con optimismo. La reunión del Presidente de la Nación con los legisladores libertarios y la amplitud de apoyos en comisiones anticipan una favorable votación, que la media sanción del primer proyecto del temario (la reforma de la Carta Orgánica del BCRA) abonó. Su próxima prioridad es avanzar en la aprobación de un nuevo régimen de Inocencia Fiscal, una ley de seguridad en instituciones deportivas, el aval al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y una serie de acuerdos internacionales y declaraciones.

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Después de tener 144 votos (contra 102) para darle media sanción a su propuesta de Carta Orgánica del BCRA, desde el Ministerio de Economía elaboraron un proyecto que apunta a actualizar y flexibilizar el régimen de simplificación de declaración jurada y de blanqueo de capitales, para captar un número mayor de adherentes en relación a la ley aprobada en febrero, presente en la Ley 27.799. Además de la eliminación de límites para adherir, se excluyó la posibilidad de que funcionarios puedan incorporarse.

Martín Menem presidió una nueva sesión en Diputados, tras más de un mes de receso. Diputados Inocencia Fiscal II: claves del proyecto Las principales características del proyecto de Inocencia Fiscal II son:

Sólo pueden adherir las personas humanas residentes fiscales en el país durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada.

durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada. Se eliminaron los topes a los contribuyentes para ingresar. En el anterior régimen, se establecían como límites ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones.

En el anterior régimen, se establecían como límites ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Funcionarios pueden ingresar a la simplificación de declaración jurada del impuesto a las Ganancias pero fueron excluídos de la posibilidad del blanqueo.

pueden ingresar a la simplificación de declaración jurada del impuesto a las Ganancias pero fueron excluídos de la posibilidad del blanqueo. Se flexibiliza el concepto de " discrepancia significativa ", que se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al %15, con un piso de $ 5.000.000.

", que se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al %15, con un piso de $ 5.000.000. Se contempla una exención de multas , para que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado (IVA) y adhieran al régimen simplificado.

, para que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado (IVA) y adhieran al régimen simplificado. Se amplía la ventana para rectificar la declaración jurada hasta los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la determinación de oficio.

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