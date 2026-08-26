Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 26 de agosto

El dólar mayorista cerró este martes en los $1.511,5 para la venta, y se consolidó sobre la barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista se vendió a $1.530 en el Banco Nación y el blue se mantuvo en $1.565.



Los bonos en dólares retrocedieron este martes en Wall Street y riesgo país registró una nueva suba hasta los 512 puntos básicos. Las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en el exterior cerraron al alza.