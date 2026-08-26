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26 de agosto 2026 - 08:57

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 26 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cerró este martes en los $1.511,5 para la venta, y se consolidó sobre la barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista se vendió a $1.530 en el Banco Nación y el blue se mantuvo en $1.565.

Los bonos en dólares retrocedieron este martes en Wall Street y riesgo país registró una nueva suba hasta los 512 puntos básicos. Las acciones y ADRs de empresas argentinas que cotizan en el exterior cerraron al alza.

Este miércoles, se esperan los siguientes datos claves del mercado:

  • El INDEC dará a conocer el informe de Complejos Exportadores correspondiente al primer semestre de 2026, que permitirá conocer la evolución de los principales sectores generadores de divisas de la economía.
  • Brasil: inflación IPCA-15 de agosto.
  • México: Banco de México publicará su informe trimestral.
  • Estados Unidos: se conocerán el PBI del segundo trimestre y el índice de precios PCE de julio, una de las principales medidas de inflación que observa la Reserva Federal. También se publicarán ingresos y gastos personales, pedidos de bienes duraderos y solicitudes de hipotecas.
  • Empresas: Nvidia presentará sus resultados, en uno de los balances más esperados de Wall Street. También informarán Salesforce, CrowdStrike, Synopsys, HP y otras compañías tecnológicas.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.529,93 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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