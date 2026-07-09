Javier Milei exhibió una foto robusta con gobernadores en la antesala del acto por el Día de la Independencia

El Presidente consiguió una postal con 13 jefes provinciales, con caciques de diversas escuderías, en la antesala del acto por el 9 de Julio. El Gobierno busca inaugurar una nueva etapa política y reforzar el vínculo con las provincias.

Javier Milei se reunió este martes en Tucumán con 13 gobernadores antes de su discurso por Cadena Nacional, en el marco de la Vigilia por el Día de la Independencia. El Presidente consiguió una foto robusta, con caciques de distintas escuderías, como parte de la nueva etapa de su administración, en la que intentará profundizar los puentes con las provincias

Además del anfitrión, Osvaldo Jaldo , los líderes que asistieron fueron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Elías Suárez (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La postal llegó luego del empoderamiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete, un ascenso que fue celebrado por los jefes provinciales, quienes fueron en igual número a la Casa Rosada para participar de la asunción del exministro del Interior, una muestra de respaldo al ala dialoguista del oficialismo.

Se da, además, en momentos en los que La Libertad Avanza (LLA) busca el respaldo de las provincias para avanzar con diversas iniciativas en el Congreso, paralizado por el escándalo que tuvo a Manuel Adorni en el centro del a escena. Después de su eyección, Santilli tomó las riendas y busca ganar velocidad. En ese escenario, la reforma electoral es la prioridad para el mileísmo, aunque genera dudas entre aliados y dialoguistas.

Las principales desconfianzas giran en torno a la eliminación de las PASO, ítem que no convence del todo a los gobernadores. En las últimas semanas, el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de revivir las colectoras para conformar a jefes provinciales cercanos, aunque su implementación con la Boleta Única Papel (BUP) es una incógnita.

En la víspera de un nuevo 9 de Julio, participé en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto al presidente @JMilei y gobernadores de distintas provincias.



Conmemoramos una fecha fundamental para la historia argentina, renovando el compromiso de… pic.twitter.com/nntynw24sI — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 9, 2026

La foto de Milei con los mandatarios se da a dos años del Pacto de Mayo, cuando 18 de ellos firmaron el acuerdo en la Casa de Tucumán. En esta ocasión, la imagen es más flaca. Si bien se repitieron ausencias peronistas, como las de Axel Kcillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), se sumaron otras.

En su discurso posterior, al iniciarse el 9 de Julio, Javier Milei agradeció a los gobernadores por sus respaldos parlamentarios, habló de "federalismo" y tuvo varios gestos para con los mandatarios, a quienes necesitará para avanzar con su agenda de reformas en el Congreso.

Dos líderes de peso que no formaron parte de esta cita son Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Este último se reunió en la tarde del martes con Santilli en Balcarce 50. Fue el primer encuentro cara a cara entre ambos desde que el "Colo" desembarcó en la gestión. Tampoco estuvieron Alberto Weretilneck (Río Negro) ni Hugo Passalacqua (Misiones), quien toma distancia de Milei. Llaryora, por su parte, envió a su vice, Myrian Prunotto, a Tucumán.

Javier Milei y Osvaldo Jaldo encabezaron la ceremonia por el Día de la Independencia.

En la antesala de la ceremonia, el tucumano Osvaldo Jaldo señaló que "más allá de las diferencias políticas, hay que hacer un alto en el camino para buscar la unidad, seguir sosteniendo este país libre y soberano y trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos"

Con respecto a la presencia de autoridades nacionales, dijo: "Los recibimos con los brazos abiertos, como lo hacemos cada 9 de Julio. Bienvenido señor Presidente, bienvenidas todas las autoridades nacionales y los colegas gobernadores que llegaron para acompañar esta gran gesta de la República Argentina”.

Quien también viajó a tierras tucumanas para participar de la ceremonia fue la vicepresidente Victoria Villarruel. Se trató del segundo acto que la vicepresidente compartió con Milei en menos de un mes, ya que ambos habían estado en Rosario por el Día de la Bandera. En ninguno de ambos casos hubo saludo entre los el binomio presidencial.