El riesgo país anota una leve suba, pero se mantiene al borde de los 400 puntos básicos + Agregar ámbito en









Dentro de lo que es renta fija, los bonos se van a ver afectados por el pago del cupón. En paralelo, el S&P Merval avanza levemente, aunque las acciones argentinas en Wall Street muestran un desempeño mayormente negativo.

Se pagarán los cupones de los bonos soberanos. Depositphotos

El riesgo país sube levemente y le cuesta romper la barrera de los 400 puntos básicos, aunque se mantiene en mínimos de ocho años. El Gobierno confirmó financiamiento por u$s3.200 millones con apoyo del Banco Mundial y el BID, en vísperas del pago de cupones de Bonares y Globales.

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En ese contexto, los títulos en moneda dura operan con leves caídas de hasta 1,6% encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2030 (-0,6%) y Bonar 2030 (-0,3%). Las leves subas pertenecen al Global 2038 (1,1%) y Bonar 2035 (0,5%). El riesgo país, medido por el J.P Morgan se ubica a 407 puntos básicos.

En el contexto externo, los inversores mantienen la mirada puesta en el conflicto geopolítico de Oriente Medio y a la espera de señales de las minutas de la reserva federal estadounidense que puedan dar pistas sobre la orientación de ‌su política monetaria.

"El petróleo opera al alza luego de que un buque catarí (...) fuera alcanzado por un proyectil cerca de la costa de Omán al salir del Estrecho de Ormuz, reavivando las preocupaciones sobre la seguridad del tránsito marítimo en una de las principales rutas energéticas del mundo", afirmó la consultora Quantum Finanzas.

S&P Merval y ADRs En tanto, en la renta variable, el S&P Merval opera con una suba del 0,3% a 3.238.842,62 puntos, y medido en dólares a 2.052,6 puntos. Las acciones con mayores subas corresponden a YPF (3,2%), Pampa Energía (1,8%), Edenor (1,2%), Transportadora Gas del Sur y Transportadora Gas del Norte (1,2% y 1,1% respectivamente).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, por otro lado, operan con caídas generalizadas de la mano de Bioceres Corp, Mercado Libre (-1,8%), Grupo Supervielle (-1,8%), Grupo Supervielle (-1,5%). Vale recordar que hoy es la última jornada de operaciones, previo al feriado del 9 de julio por conmemoración del Día de la Independencia, y el viernes, los mercados operan con jornada limitada.