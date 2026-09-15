El dólar blue subió por tercera vez en cuatro ruedas y alcanzó los $1.560

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $10 este martes 15 de septiembre.

El dólar blue subió por tercera vez en las últimas cuatro ruedas y la brecha con el tipo de cambio oficial tocó su valor más alto en tres semanas.

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El informal avanzó $10 durante la jornada, a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Hace cinco días hábiles que la cotización no cede; en tres de ellos operó al alza, mientras que en los otros dos se mantuvo sin cambios.

Dado que el oficial mayorista volvió a ceder, el spread entre ambos precios subió al 3,6% , máximo desde el 24 de agosto. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.506,50 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.592,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7% .

Valor del dólar MEP hoy, martes 15 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.529,87 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 15 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 15 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 15 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.945, según Binance.