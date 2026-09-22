El riesgo país salta a su máximo nivel en cuatro meses ante una nueva caída de los bonos dólares + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos Globales cotizan con rojos generalizados. El ministro de Economía viajó a Nueva York antes de la cumbre de la ONU para intentar calmar las preocupaciones de los inversores.

Los bonos en dólares siguen en rojo y sube el riesgo país. Depositphotos

Los bonos en dólares extienden este martes su performance declinante en Wall Street, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, despliega una serie de reuniones con inversores en Nueva York. En ese marco, el riesgo país sigue bajo presión.

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Los títulos públicos soberanos Globales (emitidos bajo jurisdicción neoyorkina) caen de forma generalizada, hasta 0,5%. En tanto, los Bonares (de legislación argentina) alternan alzas y bajas más moderadas.

En consecuencia, el riesgo país salta otro 1,8%, hasta los 543 puntos básicos. Así, alcanza su nivel más alto desde mediados de mayo. Esto, sumado a la reciente alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, aleja aún más al Gobierno de regresar a los mercados internacionales para refinanciar futuros vencimientos de deuda externa.

Lo elocuente es que esta continuidad de la mala performance de los bonos argentinos coincide con el viaje oficial a Nueva York. Caputo, de hecho, se adelantó a la comitiva presidencial que viajó para participar de la asamblea de las Naciones Unidas. El ministro llegó antes a EEUU para mantener reuniones con inversores y bancos de Wall Street, con el objetivo de transmitir una mirada optimista respecto de la macha de la economía argentina y sobre las posibilidades de reelección del oficialismo en las elecciones de 2027, que es el gran foco de atención de los grandes inversores. Por lo pronto, el humor del mercado no se ha revertido.

Acciones y ADRs Por otra parte, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia dispar este martes, aunque con mayoría de retrocesos. Las bajas son lideradas por Globant (1,8%) y Grupo Galicia (1,3%). Las alzas son encabezadas por Corporación América (1,2%) e YPF (1,1%).

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval pierde 0,3% hasta los 2.990.667 puntos. Medido en dólares, el ponderador líder cae 1,4%.