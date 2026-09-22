El último partido de Messi: cuándo juega la Selección argentina, a qué hora y cómo verlo en vivo

El capitán argentino tendrá su adiós con la camiseta albiceleste frente a Benín en el Estadio Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino ya confirmó los precios y el proceso de venta de entradas.

El capitán jugará sus últimos minutos con la camiseta albiceleste en una jornada que incluirá homenajes junto a los campeones de Qatar 2022.

La expectativa por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina comenzó a trasladarse a la venta de entradas para una jornada histórica que nadie se quiere perder. El capitán disputará su último encuentro con la Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín , en el Estadio Monumental, como cierre de la fecha FIFA.

El encuentro marcará el cierre definitivo de la etapa de Messi con la camiseta nacional. Tras la disputa del Mundial 2026 y el anuncio del fin del capítulo amado por millones, el astro rosarino tendrá su despedida formal ante el público argentino en la Ciudad de Buenos Aires.

El cruce frente Benín fue el escenario elegido para presenciar los últimos minutos de Messi con la camiseta de la Albiceleste y será el punto final de una gira que también incluye compromisos amistosos previos sin la presencia del capitán.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará tres encuentros en esta ventana internacional. Sin embargo, el cuerpo técnico y la dirigencia acordaron que la Pulga participe únicamente del duelo final en el Estadio Monumental para recibir el homenaje del público.

La confirmación de este partido despedida llega semanas después de que el rosarino anunciara oficialmente su retiro del seleccionado tras casi dos décadas de carrera. La decisión la comunicó a través de una emotiva carta pública en sus cuentas personales de redes sociales.

La sentida carta de Lionel Messi donde anunció oficialmente su retiro de la Selección argentina. Instagram: Lionel Messi

"Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", expresó en su mensaje. En ese mismo comunicado, el capitán repasó su trayectoria con la Albiceleste y concluyó: "Les juro que siempre dejé todo. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta".

Desde la AFA, el presidente Claudio "Chiqui" Tapia confirmó cómo será el homenaje institucional que preparan para esa noche en Núñez. El plan busca reunir en el campo de juego al plantel que acompañó al capitán en la conquista de la Copa del Mundo 2022. "Vamos a invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección", aseguró.

@chiquitapia

Cuánto salen las entradas para la despedida de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que las entradas se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre a partir de las 18 horas. Los tickets se podrán adquirir de forma exclusiva a través del portal deportick.com, donde los usuarios deberán registrarse previamente para operar. Por cada cuenta se podrán comprar hasta cuatro entradas generales.

El esquema de precios y ubicaciones definido para el partido en River Plate cuenta con los siguientes valores:

Popular : $90.000

: $90.000 Menor a Popular (de 3 a 10 años) : $29.000

: $29.000 Platea Alta Sívori y Centenario : $180.000

: $180.000 Platea Media Sívori y Centenari o: $320.000

o: $320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano : $320.000

: $320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano : $450.000

: $450.000 Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Para el acceso al estadio, los menores a partir de los 3 años deberán abonar platea completa. En tanto, las personas con discapacidad tendrán que gestionar su ingreso en la web de DeporTick durante el período de venta general, ya que no se permitirá el ingreso el día del partido a quienes no hayan tramitado su ticket con anticipación.

Cuándo se juega y cómo verlo en vivo

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental con horario a confirmar. Las puertas del estadio se abrirán con varias horas de anticipación para el desarrollo de los festejos y espectáculos musicales preparados para el homenaje al capitán.

La transmisión en vivo para todo el país estará a cargo de las señales de TyC Sports y Telefe. De manera online, el partido se podrá seguir a través de las plataformas TyC Sports Play, MiTelefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

Cronograma de amistosos 2026

La gira de la Selección argentina para la fecha FIFA de octubre contempla tres compromisos en territorio nacional. El equipo conducido por Lionel Scaloni iniciará la serie de partidos en el interior del país antes de la presentación final en Buenos Aires: