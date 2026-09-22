Marcha atrás del Gobierno en discapacidad: presentaron un proyecto similar al opositor para recuperar a aliados Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









Luego de una reunión con bloques aliados, el oficialismo busca desactivar una de las agendas más conflictivas de su gestión. Este miércoles, pondrá a disputar su proyecto contra el opositor.

Desde el 2024, el sector de discapacidad pide por fondos para pensiones y prestadores.

La respuesta oficialista en Diputados a la iniciativa opositora para consensuar leyes de discapacidad y morosidad, tal como lo había advertido Ámbito, consistió en replicar propuestas propias que le permitan apropiarse de una agenda ajena y evitar que sus habituales aliados se pasen de vereda. Es por eso que a un día del plenario clave por discapacidad, y tras un cambio en la Secretaría del área, presentaron un proyecto que aspira a ser mayoritario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta a la que accedió este medio, y que fue compartida en una reunión donde confluyeron distintos bloques, sostiene la esencia de la de emergencia en discapacidad que la oposición busca prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027, y presenta mínimas variables. Una de ellas es que la compatibilidad con los beneficios deja de ser determinado por el Congreso y pasa a ser en las condiciones dispuestas por el Poder Ejecutivo, que fijará los requisitos para percibirlos, que en la vigente ley estaban explicitados en siete requerimientos. Aunque legisladores oficialistas deben sellar el aval de Casa Rosada, proyectan tener -al menos- 41 firmas de las 80, por lo que alcanzarían la mayoría.

Todas las voces oficialistas reiteran que se trata de una "versión superadora" porque convertiría la ley de emergencia en una disposición de fondos permanente y previsible, lo que desde el radicalismo calificaron como "la autocrítica que hizo el Gobierno sobre el tema". El PRO fue más allá y lanzó un comunicado en donde criticó a los que insistieron con el tema y lograron ponerlo en debate: "Prorrogar es cómodo para la tribuna; ordenar el sistema es lo responsable".

"Es un acto de fe bancar esto sin la emergencia y esperando que lo incluyan en el Presupuesto. El Gobierno lo está haciendo para zafar de la judicializaciones, porque la emergencia es una herramienta para garantizar los fondos", dijeron del peronismo sobre la intención libertaria, insistiendo en que su proyecto es la insistencia de las personas con discapacidad. "Van a armar el proyecto en una reunión con diez personas, ¿y piensan que responden a todo un colectivo?", planteó otro diputado. En sus redes sociales, Pablo Juliano (Provincias Unidas) reiteró su postura de prorrogar la emergencia. Se conocerá el dictamen con más apoyo este miércoles desde las 12 horas.

Proyecto para discapacidad en Diputados La propuesta que presentará La Libertad Avanza en el plenario de Diputados cuenta con los siguientes puntos: Se dispone un cronograma para la conclusión del proceso de liquidación y pago de compensaciones.

y pago de compensaciones. Se conserva estudio de costo a cada prestación , para que los aumentos no se guíen únicamente por el IPC.

, para que los aumentos no se guíen únicamente por el IPC. Se mantiene el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización sujeta a la jubilación mínima , que en simultáneo se ajusta -actualmente- por IPC.

, que en simultáneo se ajusta -actualmente- por IPC. Se establece una asignación presupuestaria , dependiente del Ministerio de Salud. Se habilitan readecuaciones.

, dependiente del Ministerio de Salud. Se habilitan readecuaciones. Se conservan beneficios impositivos para empleadores que contraten por tiempo indeterminado a personas con discapacidad.

Se ratifica que los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud.

Incorpora un régimen de formación para los prestadores de servicios.

Se establece un esquema de auditorias periódicas y evaluaciones del sistema.

Temas Discapacidad

Diputados