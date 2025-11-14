El dólar blue se mantuvo estable este jueves a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 14 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: bajó el dólar oficial, pero rebotaron el MEP y CCL, mientras ADRs y bonos operan a la baja
El dólar blue superó al minorista del Banco Nación por primera vez en lo que va del mes
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 13 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cayó a $1.406.
El dólar minorista bajó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.382,14 para la compra y a $1.433,50 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, viernes 14 de noviembre
Valor del CCL hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar CCL operó en $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,7%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar MEP cotizó a $1.462,04 y la brecha con el dólar oficial fue de 4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 14 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.485,92, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 14 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s98.240, según Binance.
