Dólar blue: qué se puede esperar con el precio tras el dato de inflación y las nuevas medidas

Para el analista financiero Christian Buteler en diálogo con Ámbito el dato que dio a conocer el INDEC “no ayuda a lograr una estabilidad en el tipo de cambio”. “Hoy el tipo de cambio lo tenés regulado, controlado, por la intervención del Banco Central. Si bien el Banco Central no interviene en el blue directamente, lo que sucede es que con un MEP intervenido, la brecha que hay con el blue no crece demasiado, porque digamos quien necesita comprar, buscará la forma para comprar en el MEP y no tener que convalidar un precio tan pero tan alto”, aseveró.

“Mientras que haya esa intervención, ese tipo de control sobre sobre este mercado, más o menos el dólar tendrá una evolución un poco más acotada. A mí lo que más me preocupa, más allá del dato de inflación, es obviamente el tema de la emisión, porque son precisamente esos los pesos excedentes con los cuales después te corren sobre el tipo de cambio. Entonces eso es lo que realmente veo como problema para los próximos meses porque la inflación se mantiene”, concluyó el economista. En cuanto a los nuevos anuncios, fue terminante: “las nuevas medidas tienen olor a viejas medidas”.

Banco Central.jpg Télam

Desde CEPA, estiman que la utilización de las reservas en intervenciones entre fines de abril y la primera semana de mayo fueron en torno a los u$s290MM, una pérdida que demuestra la dificultad para contener la demanda y, al mismo tiempo, para retener los pocos dólares genuinos que ingresan.

Una de las herramientas que todavía tiene bajo la manga el Central, es la utilización de los swaps. Para la consultora, se podrían utilizar u$s5.000 MM del swap para pagar importaciones entre abril y agosto. “Por lo tanto el Central tendría más capacidad de intervención (en el MULC / CCL). A su vez, de acuerdo a lo que informó el jefe de gabinete en el senado no estan vendiendo organismos públicos (AL35/AE38 de FGS)”, expresó Florencia Gutierrez, economista de CEPA.

“Hacia adelante hay que prestar atención al ingreso de dólares por parte del complejo agroexportador que son los dólares genuinos que permiten intervenir en la brecha. Este ingreso de divisas, lo que se rediscuta con el FMI y los dólares que puedan ingresar de organismos multilaterales es lo que va a permitir llegar a agosto sorteando los vaivenes cambiarios”.

En este panorama complejo, Mariano Sanchez Moreno, Economista Jefe de Alphacast afirmó que “los agentes buscan cobertura en moneda dura, en un "mercado" que está intervenido y bajo severa represión financiera. Tener la brecha del MEP y CCL debajo del 93% y la del blue en 105% no es genuino”.

“En spot, el poder de fuego del BCRA se limita a reservas netas (no tiene), vender bonares contra pesos (revienta paridades) y normativa que impida operar (de esto si hay mucho). En futuros es otro cantar, ahí tiene algo más de margen. Los mercados de futuros de dólar aun no se han recalentado tanto como lo hicieron en la corrida de los FCI CER de junio pasado”, explicó Moreno.

Para el economista, el Banco Central buscará sostener su rumbo “a sangre y fuego” hasta las PASO y evitar un salto brusco en el tipo de cambio. ¿Qué significa? “acelerar el crawling peg - uno de los temas que mantiene inquieto a los agentes financieros tras la comunicación de las medidas-, vender al cierre de cada rueda MEP y CCL para bajar el último precio del día e intervenir futuros”.

En cuanto a las novedades, Sánchez Moreno también mostró reservas y remarcó sus limitaciones: “desde ya digo que no va a servir, no es nada que no hayan hecho antes y no va a tener resultados. Además de que aplican suba de tasas en un mercado friccionado por todos lados. Las medidas podrán tener un efecto pero de corto plazo”.