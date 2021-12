Dólar blue 2022: especialistas anticipan a qué precio cotizará el año que viene

La perspectiva del mercado para el año entrante depende en gran parte de la evolución en las negociaciones con el FMI. Walter Morales, presidente de Wise, dijo a Ámbito que desde la consultora manejan dos escenarios, en función de si se llega, o no, a un pacto con el organismo multilateral de crédito.

Si el Gobierno llega a un punto en común con la institución que conduce Kristalina Georgieva, el asesor financiero avizora un dólar blue entre los $245 y los $255 hacia diciembre de 2022, lo cual implicaría un aumento anual de entre 20% y 25%, aproximadamente. "No es que las expectativas van a mejorar de manera importante, pero sí lo harán de manera leve", profundizó.

Además, Morales advierte que el acuerdo conllevaría a un ajuste en el dólar mayorista, que regula el Banco Central (BCRA), lo cual "permitiría una compresión de la brecha con respecto al blue".

Con una mirada, similar, el economista Gustavo Ber sostuvo en diálogo con este medio que un acuerdo con el Fondo que "no sólo postergue los abultados vencimientos, sino también alcance cosensos sobre una hoja de ruta económica para corregir los desequilibrios económicos, podría llegar a reducir la brecha cambiaria (hoy cerca del 100%)".

El analista también espera cambios en el régimen cambiario y una aceleración en el ritmo del "crawling-peg", "ya que no puede permitirse seguir la dinámica de drenaje de reservas netas". En el caso de que no haya acuerdo con el FMI, una opción que hoy parece la menos probable, Morales asegura que el "blue no tiene techo".

El Jefe de Estrategia de Cohen, Juan José Vásquez, coincidió en que el desempeño del dólar paralelo depende de muchos factores, y en gran parte de las negociaciones con el Fondo. "Acto seguido habría q evaluar plan de gobierno y el financiamiento para 2022. Si no hay correcciones en la Macro, y teniendo en cuenta que la inflación esperada para el año próximo es del 52% según el REM hay que pensar en un blue de $300 para fin 2022 como escenario probable", detalló.

Por su parte, la semana pasada la consultora especializada en finanzas corporativas, Focus Finanzas, publicó en twitter una encuesta en la cual la mayoría de los votantes estima un dólar blue entre $250 y $325 para fin de 2022.

El dólar blue se encamina a registrar en diciembre una suba similar a la de noviembre (en torno al 2%), en el marco de una mayor demanda de pesos por motivos estacionales. No obstante, la brecha con el oficial se mantiene en niveles elevados; este semana superó el 100%. El récord histórico data de octubre de 2020 (149,6%), mientras que el récord de 2021 se verificó el 11 de octubre pasado (106,1%).