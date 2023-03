Dólar, créditos y tasas de interés: esto tenés que saber

. - No es tan así, la sucesión de eventos no deseados en el mundo, como la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, más alta inflación y suba de tasas le generaron un fuerte golpe a las entidades financieras. Las tasas de corto plazo en Estados Unidos pasaron del 1,0% al 5,0% anual y en Europa, de ubicarse en niveles negativos, al 3,5% anual. Adecuar el pago de tasas pasivas a niveles tan elevados y tasas activas que estaban aplicadas a negocios que maduran a largo plazo en niveles bajos, hacen que los bancos no muestren utilidades crecientes. Esto afecta su cotización en bolsa, pero no implica que pierdan liquidez. Los grandes bancos están ligados a regulaciones prudenciales muy rígidas y difícilmente veamos un evento similar al del año 2008.

. - Correcto, los que fueron mal administrados o traían problemas del pasado, pero no creemos que sea repetitivo para todo el sistema. Por ahora, no parece una buena idea tener acciones bancarias, pero por la menor rentabilidad esperada, no porque el negocio esté en riesgo, todo lo contrario, a futuro, cuando las tasas disminuyan, los bancos tendrán fuertes utilidades. Hay que estar atentos al cambio de ciclo en las tasas.

¿Conocés bancos en problemas?

. - Los caballeros no tenemos memoria.

¿Cómo ves la economía argentina?

. - Entre diciembre de 2019 y diciembre del año 2022 el PBI creció el 4,6%, en 3 años casi lo mismo que el crecimiento poblacional, esto implica que estamos con un PBI per cápita muy similar. Los precios de las materias primas alcanzaron un nivel muy elevado en el verano del año 2022, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, pero este año descendieron y el año próximo bajarán mucho más. Esto no es un buen indicador para el país.

¿La sequía dejará secuelas?

. - La sequía es la tercera consecutiva y la séptima en los últimos 13 años, eso nos deja muy débiles de cara al futuro. Vamos a perder exportaciones por algo más de U$S 20.000 millones, en el segundo semestre los exportadores deberán importar soja si quieren mantener sus fábricas en funcionamiento, el PBI podría caer entre el 4,0% y 5,0% anual, no vemos un escenario positivo en lo inmediato.

¿Qué puede suceder a 3 años vista?

. - Un cambio de gobierno que lidere un cambio estructural, afrontando los 3 retos de nuestra economía, que son el reto social para combatir la pobreza, el reto fiscal para terminar con el déficit crónico y el reto del crecimiento para sacar a Argentina del estancamiento. Es fundamental que se trabaje en los 3 planos, de forma de tal de poder sobrellevar la problemática económica teniendo en cuenta a todos los actores de la economía.

¿No es solo la macroeconomía?

. - Lamentablemente nuestro país tiene muy buenos economistas que hablan de la macroeconomía, pero pocos que hablen de la microeconomía, por ende, resulta difícil resolver problemas macro sin una red de contención para la economía cotidiana, la que afecta a las pymes, emprendedores y al hombre de a pie.

¿Cómo ves la transición?

. - Comenzamos un período en donde reinan las expectativas para los activos financieros, el 26 de junio tendremos presentadas las listas de quienes compitan en las elecciones presidenciales, faltan menos de 90 días para dicha fecha. Luego, el 13 de agosto están las elecciones PASO, esto nos dará un resultado cabal del gobierno que podremos esperar para el período 2023/2027.

¿En el mientras tanto?

. - Los mercados están apostando por bonos en pesos duales, que son los que ajustan por inflación o dólar linked (mayorista) y por bonos corporativos. Las acciones tendrán un gran espacio para crecer en precio. En cambio, los bonos soberanos estarán presionados por la oferta que hará próximamente el Estado.

¿Me lo explicás?

. - El gobierno hará un canje de bonos con los organismos del Estado. Estos organismos se comprometerán a entregar bonares (ley local) y globales (ley extranjera) que son bonos en dólares que surgieron del último canje de la deuda en el año 2020 y tomarán a cambio bonos duales en pesos con vencimiento en el año 2036 que emitirá la Tesorería.

¿Entonces?

. - La Tesorería emitirá bonos duales con vencimiento en el año 2036 y recibirá a cambio bonos bonares y globales en dólares con vencimiento en los años 2029, 2030, 2035, 2038 y 2041.

¿Qué hará con esos bonos?

. - Los venderá mediante licitaciones en el mercado, en la medida que necesite pesos para cubrir el déficit fiscal. Esto implicaría una oferta de bonos en dólares durante todo el período hasta que asuma el próximo gobierno y, tal vez, quede remanente para cuando llegue la próxima gestión. Esto presionaría a la baja a los dólares financieros.

¿La próxima gestión utilizará esos bonos?

. - Si quedan en cartera los utilizará también, porque Argentina no tiene reputación para salir a buscar nuevo financiamiento, y, por otro lado, no se ve en el horizonte una ayuda internacional.

¿Estados Unidos podría darle un crédito a Argentina?

. - Estados Unidos apoyó a Argentina con el FMI para que reciba U$S 47.000 millones, y nuestro país no los puede devolver, y se le hace difícil pagar los intereses. La pregunta obligada es ¿por qué nos prestarían si no podemos pagar los créditos existentes?

A vivir con lo nuestro

. - Probablemente el próximo gobierno tenga que cambiar el plan económico y, en lugar de trabajar con tipo de cambio bajo, tenga que modelar un plan económico con tipo de cambio alto, equilibrio fiscal, desregulación del mercado, anclaje de precios locales con el exterior y una tasa de interés positiva.

¿Me tengo que apurar a sacar créditos ahora?

. - Es una buena idea, llegar al cambio de gobierno endeudado y jugar a una licuación de pasivos en pesos. La última mega licuación de pasivos fue en el año 2001, no creo que sea de igual magnitud, pero algo parecido podría suceder.

¿Cómo ves la tasa de interés?

. - No hay dudas que en el marco de una inflación que se acelera con actualizaciones de precios semanales, es muy probable que la tasa de interés siga a la suba. Todo crédito que los emprendedores tomen hoy será más económico mañana. Es imposible parar la dinámica inflacionaria sin un gobierno que genere confianza.

¿Qué pasará con el dólar?

. - El dólar mayorista seguirá pisado, si el gobierno devalúa a un ritmo más elevado que el actual, la dinámica de suba de precios podría espiralizarse. Lo que tenemos que seguir de cerca es la brecha, nos parece que la brecha tiene un techo transitorio en el 100%, pero cuidado que, de superar esa marca, podría subir hasta una brecha del 120% en donde siempre operó una toma de ganancias.

Conclusión

. - Estamos ante un nuevo escenario mundial y local, en donde las soluciones macro deben ser complementadas por soluciones micro. Es fundamental que se aborde la problemática social, fiscal y crecimiento al mismo tiempo.

. - No hay a la vista un discurso que contemple atacar los tres retos al mismo tiempo. En Argentina los ajustes son muy desprolijos, los recortes de gastos no se hacen con una tijerita, se hacen con un hacha y muchas veces generan daños colaterales para la población.

. - Argentina y Latinoamérica deberán hacer un gran sacrificio para superar los problemas económicos derivados de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la sequía y la mayor inflación mundial.

. - La suba de las tasas a niveles mundial podría restringir el flujo de fondos para América Latina y esto acelerar el ajuste en la región, lo que afectaría a nuestro país.

. - Faltan 9 meses para el cambio de gobierno, sobrevendrá inevitablemente un cambio de programa económico y, para madurar resultados tangibles, pasarán como mínimo 6 meses.

. - Los activos financieros se mueven por expectativas, los precios de acciones y bonos están en el subsuelo y podría darse una gran suba. La economía real está más pesada y difícilmente se recupere a igual ritmo que los activos financieros. Ánimo.