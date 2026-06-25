Dólar: el BCRA ya compró más de u$s11.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió otros u$s50 millones y llevó las compras netas de 2026 a u$s11.043 millones. En tanto, las reservas brutas subieron apenas u$s24 millones.

El BCRA superó los u$s11.000 millones comprados en el año, pero las reservas siguen por debajo de u$s47.000 millones y el mercado monitorea la demanda de cobertura cambiaria.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves 25 de junio y superó los u$s11.000 millones acumulados en lo que va del año . En tanto, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones en el mercado oficial y elevó el saldo comprador de junio a u$s1.410 millones.

Con este resultado, las compras netas de 2026 ascendieron a u$s11.043 millones , por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas. Sin embargo, el dato volvió a mostrar una diferencia central para el mercado: el BCRA sigue del lado comprador, pero el ritmo de intervención se mantiene lejos de los niveles observados en abril y mayo.

En la rueda se operaron u$s619 millones en el mercado oficial y la participación del Central representó cerca del 8% del volumen negociado . La proporción confirma que la autoridad monetaria continúa administrando sus compras con mayor cautela, en un contexto de más demanda privada de divisas y mayor búsqueda de cobertura cambiaria.

Las reservas internacionales brutas avanzaron apenas u$s24 millones y finalizaron en u$s46.961 millones . La mejora fue acotada pese al impulso positivo del oro , que subió 0,88% y habría aportado cerca de u$s87 millones al valor contable de las tenencias del Central.

Entre las monedas de la canasta del DEG , el euro avanzó 0,11% frente al dólar, la libra subió 0,23% y el yuan se apreció 0,18%, mientras que el yen mostró una variación prácticamente neutra. Aun así, el stock bruto permaneció por debajo de los u$s47.000 millones, luego de la fuerte caída registrada en la rueda anterior.

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Más oferta del agro, pero también más demanda privada

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que el mercado cambiario combina una oferta todavía relevante del agro con una demanda de dólares más firme. Según la sociedad de bolsa, en las últimas cuatro ruedas la liquidación promedio informada por CIARA alcanzó unos u$s136 millones diarios, mientras que las compras promedio del BCRA fueron de apenas u$s48 millones.

Para PPI, ese contraste muestra que una parte importante de los dólares aportados por el sector exportador encontró contrapartida en una demanda privada más activa. Esa dinámica ayuda a explicar por qué el tipo de cambio oficial logró sostener presión alcista aun con oferta comercial en el mercado.

La firma también remarcó que, a igual altura de mayo, el BCRA llevaba comprados u$s2.084 millones, frente a los u$s1.246 millones acumulados hasta la rueda previa de junio. Es decir, la autoridad monetaria sigue acumulando divisas, pero con una capacidad menor para absorber la oferta sin tensionar el precio del dólar.

El dólar oficial corrigió, pero la brecha siguió elevada

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,14% y cerró en $1.477 para la venta, luego de varias ruedas de presión alcista. La cotización quedó 16,30% por debajo del techo del esquema de bandas, ubicado en $1.742,24, una distancia todavía amplia, aunque menor a la observada durante buena parte de mayo.

Los dólares financieros también cedieron, pero se mantuvieron en niveles más altos que semanas atrás. El MEP bajó 0,40% hasta $1.499,38, mientras que el contado con liquidación retrocedió 0,10% y cerró en $1.551,26. El dólar blue permaneció estable en $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña.

Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 3,59%. La distancia sigue siendo baja en términos históricos, pero el reacomodamiento reciente de los financieros volvió a mostrar una mayor sensibilidad del mercado a la cobertura cambiaria.

El carry bajo seguimiento

En el mercado de pesos, la TAMAR bajó de 22,50% a 22,25%, mientras que la BADLAR retrocedió de 21,69% a 21,56%. La evolución de las tasas vuelve a ser clave para sostener el atractivo del carry trade en una etapa en la que el dólar oficial comenzó a moverse con mayor velocidad.

En cuanto a las expectativas para los próximos meses, el último REM dejó como referencia un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista ya se ubica por encima de esas tres estimaciones de corto plazo. Para diciembre, el consenso mantiene una proyección de $1.658.

El desafío para el Gobierno será sostener la acumulación de reservas en un mercado menos cómodo. La oferta del agro todavía aporta divisas, pero la demanda privada ganó peso, la cobertura volvió a moverse y las reservas brutas siguen lejos de mostrar una recuperación consistente.