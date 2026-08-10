Diana Zubiri: "Argentina tiene la posibilidad de consolidarse como un actor relevante en investigación clínica"

La directora de Investigaciones Clínicas de MSD, analizó fortalezas y debilidades durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Innovación e Inteligencia Artificial.

La directora de Investigaciones Clínicas de MSD, Diana Zubiri, se refirió a las oportunidades de Argentina en el campo de la investigación clínica.

La directora de Investigaciones Clínicas de MSD , Diana Zubiri , resaltó las fortalezas de Argentina en materia de investigación clínica, al formar parte del segundo panel de Ámbito Debate sobre Innovación e Inteligencia Artificial ( IA ), moderado por la periodista especializada en economía de Ámbito, Nazarena Lomagno .

Zubiri definió a MSD como “una empresa farmacéutica con más de 100 años de trayectoria y líder en lo que es nuevos tratamientos” y resaltó que “ Argentina tiene la posibilidad de consolidarse como un actor relevante en investigación clínica ”.

Para reforzar ese argumento, valoró el combo de “ muy buenos profesionales, instituciones con alta capacidad para realizar estudios y una comunidad científica que puede trabajar apropiadamente con estándares globales ”.

“MSD apuesta a la investigación clínica, tenemos más de 110 estudios en más de 110 instituciones a lo largo del país con una participación de 2.200 voluntarios. El desafío es trabajar en esta consolidación y ampliar estas capacidades para poder traer más investigaciones al país”, repasó.

Sobre las ventajas potenciales, consideró que un avance en esa línea “ genera inversión, nuevo empleo calificado y la posibilidad de que los pacientes accedan a terapias innovadoras ”.

Los avances de la industria farmacéutica

Zubiri analizó el rumbo de la industria farmaceútica y sostuvo que “está yendo hacia un modelo de investigación muy intensivo, basado en la ciencia, el análisis de datos y en la colaboración entre instituciones de todo el mundo”.

“El gran desafío no es solamente tener tratamientos, sino entender más las enfermedades, poder prevenirlas, diagnosticarlas antes y generar terapias dirigidas a las necesidades de los pacientes. Y está avanzando muy rápido”, señaló.

A la par, mencionó como “una de las grandes fortalezas” al hecho de tener “uno de los siete centros globales de procesamiento de centro de datos, con más de 120 profesionales que analizan datos de todo el mundo para evaluar la eficacia y seguridad de nuestros medicamentos”.

Decisiones de inversión

Desde MSD, Zubiri destacó la inversión de 67 millones de dólares en 2025, un 20% más que los 57 millones del año anterior. “No es un evento aislado. El año pasado se utilizaron 60 millones para realizar investigaciones propias y el resto en determinados servicios tercerizados siempre en el ámbito de la investigación clínica”, indicó.

A la vez, recordó que se trata de “una trayectoria de muchos años, de trabajo colaborativo y de apostar al país”, al precisar que “de las 35 moléculas que tiene la compañía en estadíos avanzados, 29 se estudian en Argentina”.

Entre el potencial y la necesidad de mejora

Al analizar los planes de cada empresa y su potencial en el país, Zubiri señaló que “para consolidarnos como un actor relevante en la generación de datos y conocimiento, Argentina debe ser predecible, tener procesos eficientes y tener tiempos regulatorios competitivos”.

“Cuando una farmacéutica decide hacer un estudio clínico va a elegir aquellos países donde los procesos sean más eficientes y rápidos, pero también es importante la calidad con la que se trabaja y lo riguroso de los procesos, dado que son investigaciones clínicas, con un paciente de por medio que es la prioridad”, observó.

Por último, aseguró que, pese a lo que falta, “Argentina está en una buena posición y MSD sigue invirtiendo por esto”. “La idea es consolidar al país como un centro de generación de datos, fortalecer a las instituciones y traer más investigaciones”, concluyó.