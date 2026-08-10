The Economist advirtió por los límites del plan de Javier Milei para blindar al BCRA + Agregar ámbito en









El medio británico destacó el intento de institucionalizar la disciplina monetaria. Sin embargo, planteó dudas sobre la sostenibilidad del esquema económico.

Javier Milei impulsa la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Presidencia

El medio británico The Economist comparó al presidente Javier Milei con Ulises, el personaje de la mitología griega que pidió ser atado al mástil de su barco para resistir el canto de las sirenas. La publicación utilizó esa alegoría para analizar el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y establecer mayores restricciones a la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.

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Según el análisis, Milei busca hacer algo más que comprometer a su propia administración con la disciplina fiscal y monetaria. La intención es dejar "atado al mástil" al propio Gobierno y, en una apuesta de mayor alcance, establecer límites para las futuras administraciones que puedan llegar a la Casa Rosada. "Está intentando atar no solo a su gobierno para evitar que caiga en la tentación de imprimir dinero, sino también amarrar al mástil a todos los futuros gobiernos", afirma la publicación.

La revista británica destacó la fuerte caída de la inflación respecto de los niveles registrados durante el gobierno anterior. En ese sentido, recordó que la inflación había alcanzado el 211% interanual en 2023 y señaló que el Gobierno consiguió reducirla de manera significativa a partir de una política centrada en el equilibrio fiscal y el control de la emisión.

The Economist puso bajo la lupa el plan de Milei para blindar al Banco Central. Mariano Fuchila Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: qué dice The Economist Respecto a la reforma del BCRA, el medio argumenta que la idea consiste en limitar de antemano la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones que, bajo determinadas circunstancias políticas, pueden resultar tentadoras en el corto plazo pero generar costos económicos posteriores.

Sin embargo, el análisis de The Economist también advierte sobre las dificultades que enfrenta la estrategia. Una de las principales objeciones está relacionada con la jerarquía jurídica de las nuevas restricciones. Al tratarse de una ley ordinaria, una futura mayoría parlamentaria podría modificarla o derogarla, por lo que el blindaje institucional no sería necesariamente permanente.

La publicación también plantea dudas sobre la sostenibilidad del programa económico más allá del equilibrio fiscal. El mercado todavía observa la evolución de variables como las reservas internacionales, el régimen cambiario y las condiciones necesarias para estimular la inversión y sostener el crecimiento en el largo plazo. The Economist puso bajo la lupa el plan de Milei para blindar al Banco Central. En ese sentido, el análisis plantea una diferencia entre imponer restricciones institucionales y lograr que la economía genere las condiciones para que esas restricciones sean sostenibles. La prohibición de financiar al Tesoro puede limitar una vía de emisión, pero no elimina por sí misma las tensiones que puedan aparecer en otros frentes de la política económica. El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA se inscribe así en una de las principales apuestas del oficialismo para la segunda mitad del mandato. Después de haber construido su programa económico sobre el déficit cero y la eliminación de la emisión para financiar al Tesoro, Milei busca ahora convertir esos principios en reglas que condicionen a quienes lo sucedan. The Economist valoró ese intento de "atarse al mástil", pero dejó planteado el interrogante central. El verdadero desafío no será solamente aprobar las nuevas restricciones, sino conseguir que sobrevivan a los cambios políticos y que la economía pueda sostener durante el tiempo suficiente el equilibrio fiscal que permita hacerlas efectivas.