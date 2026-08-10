La trampa de la absorción: cuando el apretón monetario asfixia al crédito privado

El mensaje emitido desde el Banco Central y el Ministerio de Economía ha dejado de lado cualquier sutileza ortodoxa para dar paso a un intervencionismo rudo sobre la liquidez. Las últimas semanas marcaron un claro punto de inflexión operativo: el Banco Central (BCRA) detuvo de forma abrupta sus compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por primera vez en el año, mientras que la estadística monetaria y cambiaria expone que el Tesoro intervino inyectando oferta mediante la venta de USD 146 millones en el mercado spot . La señal es inequívoca: el gobierno está dispuesto a sostener la nominalidad y el tipo de cambio a raya, costare lo que costare. Sin embargo, el instrumento elegido para ejecutar esta tarea despierta alarmas estructurales de fondo.

Comprender la magnitud y las ramificaciones de esta decisión operativa es vital hoy mismo porque expone, sin filtros, el verdadero trade-off del programa económico en su fase actual y su profundo impacto distributivo. Frente al clásico trilema de la política monetaria en economías periféricas, la administración ha elegido a su víctima sacrificial con total claridad: el nivel de actividad y la supervivencia financiera del sector privado . Mantener a un Tesoro que aspira compulsivamente los pesos de la plaza bancaria es exactamente lo contrario de lo que el ciclo económico demanda. Esta sobre-absorción bloquea el mecanismo por el cual los bancos se verían forzados a desarmar liquidez y reducir las tasas para canalizar el crédito hacia las familias y las empresas productivas. En lugar de ello, el ancla cambiaria arrastra a la economía real hacia un severo umbral de estrés sistémico del que será sumamente complejo salir en el corto plazo.

La arquitectura macroeconómica detrás de la actual contención del dólar es netamente restrictiva y deliberadamente asfixiante. Las recientes licitaciones de deuda pública exponen una estrategia focalizada en agotar el colchón de liquidez del sistema financiero: convalidar fenomenales tasas de rollover del 144% y del 183% no responde a un mero hito contable ni a la necesidad estricta de cubrir vencimientos de capital. Representa, en los hechos, una aspiradora de pesos a gran escala que seca la plaza institucional.

Esta masiva absorción genera un evidente exceso de bonos soberanos en moneda local dentro de las carteras. Por la estricta ley de oferta y demanda, esta saturación estructural presiona a la baja el precio —las paridades— de los títulos, lo que mecánicamente eleva la tasa de interés implícita del mercado. Es imperativo ser precisos: no estamos ante un salto disruptivo o un shock de tasas convalidado activamente desde el Directorio del BCRA, sino ante un encarecimiento marginal y constante del dinero producto del propio empacho de papel soberano. Mientras tanto, el Central toma menos de $0,9 billones diarios en operaciones de pases (REPO), fijando un piso raquítico de liquidez que ratifica el secuestro cuasi total de los pesos disponibles. Los bancos encuentran en el riesgo público un sumidero donde colocar fondos, desincentivando estructuralmente cualquier esfuerzo por intermediar recursos hacia la economía real.

Aquí radica el error de diagnóstico más gravoso del actual enfoque monetario. Lo que la economía real necesita imperiosamente para encender los motores de una recuperación genuina es un Tesoro que tome menos pesos del mercado . Si el fisco redujera su apetito infinito por la liquidez bancaria, las entidades financieras no tendrían más remedio que salir a buscar rentabilidad prestando al sector privado. Esto desencadenaría, por peso propio, una baja sustancial en las tasas de los préstamos comerciales y de consumo.

Hoy nos enfrentamos a una paradoja paralizante y económicamente inviable: las familias y las pymes soportan un Costo Financiero Total (CFT) de tres dígitos, en un escenario donde la inflación proyectada navega en torno al 30% anual. Esta abismal divergencia implica una tasa de interés real astronómicamente positiva y destructiva. Ningún tejido productivo puede apalancarse y ningún hogar puede sostener sus niveles de consumo cuando el costo del crédito multiplica holgadamente la evolución nominal de sus ingresos y de sus precios de venta.

Esta asimetría bloquea de lleno la posibilidad de refinanciar deudas bajo condiciones lógicas en el contexto económico-financiero actual. Durante el mes de junio, los indicadores de mora y la irregularidad crediticia de los hogares parecían haber encontrado un techo transitorio, traccionados por una incipiente estabilización del costo del dinero y la aparición de tenues planes de refinanciación. Al retomar un sesgo de absorción ultra-restrictivo, el Gobierno rompe esta dinámica de alivio y aborta desde su génesis la posibilidad de generar un efecto crowding-in —el necesario desplazamiento positivo del fondeo hacia el sector productivo— indispensable para oxigenar los balances privados.

Una dinámica fuertemente regresiva en el ciclo económico

Las recientes posturas del BCRA, asumiendo públicamente que el nivel actual de crédito es "adecuado" y manteniendo inalterados los encajes, reafirman esta ortodoxia llevada al extremo. Esta decisión consagra una dinámica fuertemente regresiva: en un entorno intrínsecamente recesivo, la restricción cuantitativa y cualitativa al crédito expulsa del mercado financiero formal a los sectores de menores ingresos y a las compañías con balances más frágiles.

Mientras las grandes corporaciones aún conservan la capacidad de emitir Obligaciones Negociables dollar-linked o estructurar coberturas sofisticadas en el mercado de capitales, la pequeña y mediana empresa carece de ese salvavidas. Cuando observamos indicadores duros como el Índice de Producción Industrial (IPI) y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), la depresión histórica es insoslayable. Al extirpar el crédito bancario como amortiguador de esta contracción, se empuja a las familias y pymes a un desapalancamiento forzoso, obligándolas a liquidar capital de trabajo, quemar ahorros acumulados o, en el peor de los escenarios sistémicos, caer en el default de sus obligaciones operativas cotidianas.

Resistencias inerciales en el tablero de la desinflación

A este cuadro de asfixia se le suma una variable ineludible que altera las proyecciones de corto plazo. El reciente reporte estadístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encendió una alarma insoslayable al registrar una contundente aceleración de la inflación local, saltando del 1,8% en junio al 2,9% en julio.

En la sensible economía de las expectativas, si bien se trata de distintas canastas con el ipc nacional, un salto de más de un punto porcentual representa un quiebre en la narrativa oficial de desaceleración continua. Demuestra empíricamente que el proceso desinflacionario encuentra resistencias inerciales severas en el sector de servicios y precios regulados. Frente a esta señal, forzar aún más la recesión mediante la absorción monetaria no garantiza la capitulación rápida de los precios núcleo; simplemente profundiza la parálisis sectorial extendida y daña severamente el entramado pyme.

Estacionalidad del frente externo y el cuello de botella de 2027

Este complejo entramado de ingeniería financiera y fragilidades en pesos convive con un frente externo que comienza a crujir por su propia estacionalidad. La menor compra de dólares por parte del Banco Central ya es un fenómeno innegable en los tableros diarios. Si bien esto resulta esperable desde la dinámica comercial —dado que la temporada alta histórica para adquirir dólares de la liquidación agrícola se concentra en la primera mitad del año—, el impacto sobre las expectativas financieras es contundente. Sin el flujo agroexportador masivo, la capacidad de fuego genuina del Central para intervenir sin sacrificar reservas netas se desploma dramáticamente.

A la par, las anomalías sistémicas persisten: las limitaciones fácticas para el uso del Bopreal en el pago de gravámenes y su cotización por encima de la paridad contra el dólar MEP exponen un cepo cambiario que, lejos de flexibilizarse hacia un esquema de libre flotación, sigue condicionando severamente toda la operatoria corporativa de comercio exterior.

Si esta arquitectura de restricciones cruzadas y absorción excesiva en pesos se prolonga, la macroeconomía argentina adelantará un cuello de botella letal. Los compromisos de deuda pública en moneda dura proyectan exigencias incrementales de hasta USD 2.500 millones adicionales para el crítico año electoral de 2027. Este abultado vencimiento exigirá, de forma ineludible, una acumulación de reservas internacionales robusta, un objetivo que hoy choca de frente y a máxima velocidad con el marcado atraso del tipo de cambio real.

Hacia el umbral de estrés sistémico

El plan económico del oficialismo transita por un desfiladero cada vez más estrecho. La legislación propuesta para limitar al Central o modificar su Carta Orgánica resulta meramente decorativa si la viabilidad del ajuste fiscal colapsa por una caída profunda en la recaudación impositiva, producto directo de la misma recesión que el apretón monetario fomenta.

El Gobierno ha decidido apostar todo su capital institucional a una sola ficha: la desinflación estadística de cortísimo plazo. Para garantizarla, ha sentenciado que el precio a pagar es la prolongación indefinida del estancamiento productivo. La macroeconomía de manual dicta que el ancla nominal inicial funciona para frenar el pánico hiperinflacionario; pero la vasta historia financiera local nos enseña una lección recurrente que no debemos ignorar bajo ninguna circunstancia. Las anclas, si no se levantan a tiempo y con extrema pericia técnica, terminan fundiendo el motor del barco entero. Obligar al sector productivo a fondearse a tasas reales tan elevadas no constituye un modelo de estabilización sostenible; es, en rigor de verdad, una condena al sufrimiento sostenido de la economía real.