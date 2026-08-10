Se trata de uno de los principales fabricantes de los chips avanzados utilizados por compañías tecnológicas como Nvidia, Apple, AMD y Qualcomm.

Las ventas de TSMC saltaron un 45% en el último trimestre gracias a la inteligencia artificial

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) volvió a mostrar la fortaleza de la demanda de chips vinculados con inteligencia artificial (IA) , con un crecimiento de sus ventas de 44,7% interanual en julio y una facturación mensual récord.

La compañía taiwanesa informó ventas por NT$467.580 millones durante julio , equivalentes a aproximadamente u$s14.500 millones . El resultado representó además un incremento de 5,6% frente a junio , cuando había registrado ingresos por NT$442.680 millones.

El desempeño refuerza la percepción de que el ciclo de inversión asociado a la inteligencia artificial aún es impulsado por el sector de semiconductores.

TSMC es uno de los principales fabricantes de los chips avanzados utilizados por compañías tecnológicas como Nvidia, Apple, AMD y Qualcomm , por lo que sus resultados suelen ser considerados un indicador relevante sobre la evolución de la demanda mundial de infraestructura de IA.

El dato de julio también cobra relevancia porque la empresa había elevado recientemente sus expectativas para 2026. TSMC ahora prevé que sus ingresos en dólares crezcan más de 40% durante el año , frente a una estimación anterior de crecimiento superior al 30%.

TSMC es uno de los principales fabricantes de los chips avanzados utilizados por compañías tecnológicas como Nvidia, Apple, AMD y Qualcomm.

Entre enero y julio, las ventas acumuladas de la compañía aumentaron aproximadamente 37% interanual, lo que deja a TSMC encaminada a superar sus objetivos iniciales si la demanda de chips para inteligencia artificial mantiene el ritmo actual.

El crecimiento no se limita a TSMC. Otras compañías de la cadena tecnológica también están registrando una fuerte expansión relacionada con la IA. Foxconn, uno de los principales fabricantes electrónicos del mundo, alcanzó en julio ingresos récord de NT$946.500 millones, un aumento de 54,2% interanual, impulsado principalmente por los servidores y sistemas destinados a centros de datos.

Para TSMC, uno de los principales desafíos será acompañar este crecimiento con suficiente capacidad productiva. La empresa está ampliando sus tecnologías de fabricación avanzada y sus sistemas de empaquetado, fundamentales para producir los chips de alto rendimiento que requieren los centros de datos y las aplicaciones de IA.

El fuerte crecimiento de julio también reduce, al menos por ahora, las dudas sobre una eventual desaceleración del ciclo de inversión en inteligencia artificial. La demanda continúa siendo suficientemente sólida como para llevar los ingresos de uno de los principales actores de la industria a nuevos récords, mientras las grandes tecnológicas siguen aumentando su gasto en infraestructura y capacidad de procesamiento.