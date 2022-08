Dólar financiero revirtió baja inicial y subió, pero quedó a $10 por debajo del blue

A su vez, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- creció $4,36 (+1,6%) hasta los $281,02, por lo que la brecha frente al tipo de cambio oficial subió hasta los 112,2%.

Por su parte, el dólar blue subió $7 (+2,4%) hasta los $298, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas, con lo que la brecha frente a la plaza mayorista se ubicó en un 125%.

Atentos a los anuncios económicos, los dólares financieros se mostraron más firmes, tras la reciente fuerte retracción de la mano también del renovado apetito hacia el "carry-trade", ya que los inversores se inclinaron por el "wait and see" a la espera de evaluar las implicancias sobre las variables financieras, comentaron en el mercado.

Se espera que Massa anuncie medidas tendientes a reducir el gasto público, fortalecer las escasas reservas del Banco Central (BCRA) y bajar una creciente inflación.

"Será clave lo que Sergio Massa y equipo empiece a transmitir a partir de hoy", afirmó Santiago Abdala de Portfolio Personal Inversiones.

El riesgo país medido por el banco JP.Morgan subía 25 unidades a 2.443 puntos básicos, frente a nivel máximo histórico de 2.976 puntos registrado hace dos semanas.

"La economía es confianza. Si hay confianza hay economía y si no hay confianza no hay economía", ejemplificó Mariano Sardáns, CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI. "Esto es más de los mismo, es ganar tiempo", señaló respecto a los cambios en economía y señaló que "apenas haga lo que tenga que tiene hacer, o se descubra que no hay nada, el agravamiento va a continuar".

Mercado oficial

En el mercado oficial, el dólar mayorista se apreció un controlado 0,17%, a $132,42, en momentos de una importante demanda de divisas para afrontar pagos de energía.

El BCRA vendió otros u$s150 millones para atender la demanda de divisas que, para el pago de importación de energía y combustibles, alcanzó los u$s150 millones.

La entidad monetaria debió desprenderse de unos 450 millones de dólares en las tres primeras ruedas de agosto ante demanda genuina de divisas, tras perder 1.270 millones de dólares en julio, comentaron operadores.